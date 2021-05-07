Cambridge Üniversitesi'nin verilerine göre Bitcoin, yılda 143 terawatt/saat (TWh) elektrik harcıyor. Bu da popüler kripto para biriminin çoğu ülkeden daha çok enerjiye ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Aşırı değer dalgalanmaları, yasa dışı işlemlerde kullanılabilmesi ve borsa dolandırıcılıkları nedeniyle ciddi tartışmaların merkezinde yer alan Bitcoin ile ilgili en büyük tartışmalardan biri de tükettiği enerji. Bildiğiniz gibi Bitcoin bir kripto para birimi ve blok zinciri temelleri üzerine inşa edildi. Dolayısı ile Bitcoin alım satımı yapılırken her bir işlemin ayrı ayrı doğrulanması, işlenmesi ve kaydedilmesi gerekiyor ki buna madencilik deniyor.

1 trilyon doların üzerinde bir işlem hacmine sahip olan Bitcoin, çok ciddi bir bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyuyor ki bu bilgi işlem gücü, yüksek enerji ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilen bir araca göre Bitcoin, yılda 143 terawatt/saat (TWh) elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bu da Bitcoin'in dünya üzerinde bulunan çoğu ülkeden daha fazla enerji harcadığını gösteriyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve sanayi yapısıyla "dünyanın fabrikası" olarak kabul edilen Çin, 6.453 TWh yıllık elektrik tüketimi ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde en fazla elektrik tüketen ülke. 3.990 TWh ile ABD ve 524 TWh ile Almanya, en fazla elektrik tüketen diğer ülkeler.

Bitcoin, bu dev ekonomilerden daha fazla elektrik tüketmiyor olsa da Norveç, İsviçre gibi ülkelerden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Statista tarafından aktarılan bilgilere göre Bitcoin bir ülke olsaydı, dünyanın en çok elektrik tüketen 27. ülkesi olurdu. Bu, Bitcoin'in yeryüzündeki ülkelerin neredeyse yüzde 70'inden daha fazla elektrik tükettiği anlamına geliyor. Ayrıca Google, Facebook gibi teknoloji devleri de Bitcoin kadar olmasa da hatırı sayılır miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyorlar.