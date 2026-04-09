Bitcoin'in 17 Yıllık Sırrı Çözüldü mü? Satoshi Nakamoto'nun Kim Olduğu Bulunmuş Olabilir

New York Times’ın geçtiğimiz gün yayımladığı araştırması, Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun arkasında Adam Back’in olabileceğini öne sürdü. Dosyada teknik geçmiş, eski Cypherpunk arşivleri ve yazı dili izleri bir araya getiriliyor. Back ise iddiayı açıkça reddediyor; yani ortada çok güçlü işaretler var ama hâlâ kesin kanıt yok.

Satoshi Nakamoto adı, teknoloji ve finans dünyasının yıllardır çözülemeyen en büyük bilmecelerinden biri. Ancak New York Times’ın yayımladığı yeni araştırma, bu gizemi bir kez daha alevlendirdi. Çünkü bu kez ortaya atılan iddia, tek bir tesadüfe ya da sosyal medya spekülasyonuna değil; yıllara yayılan yazışmalara, forum kayıtlarına, mahkeme belgelerine ve kriptografi arşivlerine dayandırılıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İşin en dikkat çekici tarafıysa şu: Dosya, Adam Back’i sıradan bir aday gibi sunmuyor. NYT’ye göre Back’i öne çıkaran şey; hem Cypherpunk geçmişi hem de Bitcoin’in temel taşlarından biri sayılan Hashcash sistemini geliştirmiş olması. Dahası, haberde Back’in yıllar önce tartıştığı pek çok kavramın, Bitcoin ortaya çıktığında neredeyse hazır bir taslağa dönüşmüş gibi göründüğü anlatılıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

NYT’nin dedektiflik hattında Adam Back’i öne çıkaran ne?

Buradaki mesele yalnızca “teknik olarak uygun biri” olması değil. Araştırmada on binlerce eski eposta listesi kaydı bir araya getiriliyor; dijital para konuşan kullanıcılar ayıklanıyor, sonra da Satoshi’nin yazı diliyle eşleşen isimler daraltılıyor. İngiliz ve Amerikan yazımı arasında gidip gelme, bazı kelimeleri aynı şekilde yanlış tireleme ve alışılmadık ifadeleri kullanma gibi ayrıntılar, Back’i listenin en üstüne taşıyan başlıklardan biri.

NYT’nin özellikle üzerinde durduğu başka bir nokta da zaman çizelgesi. Habere göre Back, Bitcoin’den yıllar önce elektronik para, dağıtık ağlar, kıtlık, doğrulanabilir protokoller ve sistem güvenliği gibi başlıklarda oldukça aktifti. Ama ilginç şekilde, Satoshi’nin sahnede olduğu dönemde geri planda kalıyor; Satoshi ortadan kaybolduktan sonra ise yeniden görünür hâle geliyor. Tek başına bakınca bu bir kanıt değil, ama diğer işaretlerle birleşince şüpheyi ciddi biçimde büyütüyor.

Peki neden “Satoshi bulundu” demek için hâlâ erken?

Açık konuşalım: Bu dosya ne kadar güçlü görünürse görünsün, hâlâ son sözü söyleyen kanıt değil. Çünkü Bitcoin dünyasında gerçek anlamda tartışmayı bitirecek tek şey, Satoshi’ye ait ilk cüzdanlarla ilişkili özel anahtarların kullanılması ya da o coin’lerin hareket ettirilmesi. Adam Back ise son haberlerde bunu net biçimde reddediyor ve benzerliklerin tesadüf olduğunu savunuyor.

Yani elimizdeki tablo şu: New York Times, şimdiye kadar yayımlanan en güçlü Adam Back = Satoshi Nakamoto dosyalarından birini ortaya koymuş olabilir. Ama bu, “mesele kapandı” demek için yeterli değil. Daha doğru ifade, şimdilik şu olur: Bitcoin’in 17 yıllık sırrı için artık gerçek bir şüphelimiz var ancak resmen doğrulanmış değil. Ve dürüst olmak gerekirse, bu belirsizlik bile hikâyeyi daha da ilgi çekici kılıyor.

The New York Times'ın orijinal makalesini (İngilizce) buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.