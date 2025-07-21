Hindistan'ın en büyük kripto borsalarından biri kabul edilen CoinDCX, yeni bir saldırı yönteminin kurbanı oldu ve 44 milyon dolar kaybedildi.

Hindistan merkezli kripto para borsası CoinDCX, büyük bir siber saldırıya uğradığını doğruladı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen saldırıda, borsadan yaklaşık 44 milyon dolar değerinde kripto varlık çalındı.

ZachXBT, saldırganın cüzdanına Tornado Cash üzerinden 1 ETH gönderildiğini ve çalınan paraların bir kısmının Solana'dan Ethereum'a aktarıldığını söyledi. Kısacası saldırı esnasında izleri gizlemek için karmaşık yollar kullanılmış.

CoinDCX, 44 milyon dolar zararı cebinden karşılayacak

CoinDCX CEO’su Sumit Gupta, çok geçmeden saldırıyı kabul etti. Saldırının, şirketin likidite sağlamak için kullandığı iç sistemlerdeki bir sunucu açığından kaynaklandığını açıklansa da kullanıcı varlıklarının etkilenmediği, oluşan zararın CoinDCX’in kendi bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Şirket şu anda çalınan varlıkları dondurmak ve geri almak için partnerleriyle iş birliği yapıyor. Ayrıca yakında bir ödül programı (bug bounty) başlatılacağı da duyurulmuş durumda. Bu sayede şirket, tıpkı bu yaşanan olay gibi benzeri senaryoların erkenden önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu saldırıyla ilgili bir diğer dikkat çekici nokta ise tam bir yıl önce yaşanan ve başka bir Hintli borsa olan WazirX’in hacklenmesi üzerine. WazirX vakası, o zamanlar Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'na bağlanmıştı ancak şu an CoinDCX saldırısını üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor.