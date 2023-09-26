Her sene büyük indirimlere ev sahipliği yapan Black Friday yaklaşıyor. Peki Black Friday'i gerçek indirimleri kaçırmadan en kârlı şekilde geçirmek için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Tüm dünyada yılın en büyük indirimlerinin gerçekleştiği, ülkemizde de bir dönem ''Kara Cuma'' olarak anılan ancak artık daha çok ''Efsane Cuma'' dediğimiz Black Friday hem markalar hem de tüketiciler için büyük bir fırsat dönemi.

Markalar Black Friday kapsamında hem mağazalarında hem de online platformlarda yürüttükleri kampanyalarla büyük indirimler yaparken tüketiciler de eksiklerini kapatarak avantajlı alışverişin tadını çıkarıyorlar.

Kafa karışıklıklarını giderelim: Black Friday ne zaman?

Black Friday indirimlerinin çıkış noktası bir günlük bir indirim olsa da, günümüzde artık Kasım ayı adeta indirim ayı olarak geçiyor ve fırsatlar çoğu zaman farklı markalarla ay boyunca devam ediyor.

Ancak tarihçesine baktığımızda aslında Black Friday, Şükran Günü'nün hemen sonrasında gelen ilk cuma olarak biliniyor. Yıllar içinde şekillenip gelişerek günümüzde olduğu gibi daha kapsamlı bir alışveriş dönemini temsil etmeye başlıyor.

Peki Efsane Cuma indirimlerinden neler alınabilir?

Aslında Efsane Cuma indirimleri her türden ürüne ev sahipliği yapıyor. Ancak özellikle elektronik ev aletleri gibi fiyatı yüksek ve güzel fırsatlarla indirimli fiyatlarla satışa çıkan ürünler ilgi görüyor.

Farklı sektörlerden markalar kendi ürün çeşitlilikleri oranında geniş kapsamlı kampanyalar düzenliyor. Örneğin Karaca, her sene olduğu gibi bu sene de kasım indirimleri kapsamında binlerce üründe indirim yapacak.

Black Friday Kasımda Karaca Başkadır kampanyasıyla Karaca tost makinelerinden fritözlere, dekorasyon ürünlerinden ev tekstili ve mutfak gereçlerine tüm kategorilerde indirime gidecek.

Yani kısaca, Efsane Kasım indirimlerinde indirimle alabileceğiniz ürünlerin bir sınırı bulunmuyor desek yeridir.

Efsane Cuma indirimlerinden en iyi şekilde yararlanmak için püf noktaları:

Öncelikle her ne kadar aklınıza gelebilecek her şeyde indirim olsa da yalnızca ihtiyacınız olan şeylere bütçe ayırmanız gerektiğini kendinize hatırlatın. İhtiyacınız olmayan şeyleri indirimle de olsa almak size kazanç sağlamayacak; aksine ekonominize zarar verecektir.

İhtiyaçlarınızı Black Friday indirimleri başlamadan önce listeleyin ve bu ihtiyaçlarınızı nereden karşılayacağınızı belirleyin. Böylece indirimleri nerede arayacağınızı da önceden belirlemiş olursunuz. Bu da hem zaman kazandırır hem de indirime girmiş binlerce ürünün dikkatinizi dağıtmasını engelleyerek ihtiyaç dışı ürünlere para harcamanızın önüne geçer.

Listenizdeki ürünleri alışveriş yapacağınız online platformlarda ve mobil uygulamalardaki bir listeye ya da favorilerinize de ekleyin. Böylece ürünlerin fiyat değişimlerini de daha rahat takip etmiş olursunuz ve gerçekten indirime giren ürünleri belirlemeniz daha rahat olur.

İndirimlerin yanında hediyeli ya da çoklu alımlarda kampanyalı ürünlerle de karşılaşacaksınız. Bu ürünleri satın almadan önce mutlaka birkaç hafta önceki fiyatlarını araştırın. Bu sayede gerçek bir indirimle ya da kampanyayla mı karşı karşıyasınız bunu anlayabilirsiniz.

Bazı platformlarda belirli bir miktar ve üzeri alışverişlerde de çeşitli kampanyalar olduğunu göreceksiniz. Alışverişlerinizi bu limitlere göre düzenleyip daha avantajlı alışveriş yapabilirsiniz.

Black Friday indirim dönemini yukarıda bahsettiğimiz püf noktalarını da hesaba katarak kârlı bir alışveriş yapabilirsiniz. Eğer bu kasım indirimlerinde özellikle evinizin her türlü ihtiyaçları için alışveriş yapmayı planlıyorsanız Black Friday Kasımda Karaca Başkadır kampanyasını inceleyebilir, tüm eksiklerinizi kapatabilirsiniz.