Black Myth: Zhong Kui'nin 6 dakikalık oyun içi görüntüleri yayınlandı [Video]

Game Science, Black Myth evrenini genişleten Black Myth: Zhong Kui için Çin Yeni Yılı'na özel bir fragman yayımladı. Oyun içi görüntülerden oluşan 6 dakikalık video, karanlık atmosferi ve mitolojik havasıyla şimdiden büyük heyecan yarattı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Black Myth: Wukong ile oyun dünyasında büyük ses getiren Game Science, bu kez rotayı Çin mitolojisinin en karanlık figürlerinden birine çeviriyor. Stüdyo, Black Myth: Zhong Kui için Çin Yeni Yılı'na özel hazırlanan yeni fragmanını paylaştı ve ortaya çıkan video, serinin hayranlarını fazlasıyla tatmin edecek türden.

Yaklaşık 6 dakika süren fragman, tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor. Ancak hemen belirtelim: Bu video, geliştirici ekibin de söylediği gibi hikâye açısından bir gösterge değil. Yani doğrudan oyunda göreceğimiz sahneler olmayabilir; amaç daha çok atmosferi hissettirmek.

Fragmanın yıldızı, Çin mitolojisinde kötü ruhları avlamasıyla bilinen efsanevi karakter Zhong Kui. Karakterin tasarımı fazlasıyla sert, kasvetli ve tehditkâr. Açıkçası birkaç sahnede “bu boss’u kesmek kolay olmayacak” hissini fazlasıyla alıyorsunuz.

Gördüğümüz kadarıyla oyun, Black Myth: Wukong’daki sanatsal çizgiyi aynen koruyor. Detaylı zırhlar, yoğun görsel efektler, karanlık mekânlar ve sinematik kamera açıları fragmanın neredeyse her saniyesinde kendini belli ediyor. Dövüşe dair kısa anlar var ama mekanik detaylar hâlâ gizemini koruyor.

Çıkış Tarihi Yok, Platformlar Net Değil

Game Science, Black Myth: Zhong Kui için henüz çıkış tarihi açıklamış değil. Aynı şekilde platformlar da resmî olarak doğrulanmadı. Ancak Black Myth: Wukong’u baz alırsak oyunun PC ve yeni nesil konsollar için geliştirilmesi oldukça olası.

Stüdyo, fragmanla birlikte geliştirme sürecinin sürdüğünü ve ilerleyen dönemde daha fazla bilgi paylaşılacağını söylüyor. Yani önümüzdeki aylarda yeni fragmanlar ve detaylar görmemiz sürpriz olmaz.

