BMW’nin Mavi, Mor ve Kırmızı Renkteki 'M' Logosu Ne Anlama Geliyor? Hiçbir Renk Öylesine Konulmamış!

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Otomobil denince akla gelen ilk markalardan BMW’nin logosu çoğumuzun ezberinde. Ancak biz bu içerikte markanın M logosuna değineceğiz.

M logosu, mavi, mor ve kırmızı şeritlerin yanına konumlanmış bir 'M' harfinden oluşuyor.

Ve renklerin hiçbiri logoya öylesine konulmamış. Her birinin kendine has bir anlamı var.

Bildiğimiz gibi BMW’nin yüksek performanslı otomobilleri M ile tanımlanıyor. 

bmw m3

BMW M araçları, standart BMW modellerine göre daha güçlü motorlar, gelişmiş süspansiyon sistemleri ve çeşitli aerodinamik iyileştirmeler ile geliyor. Tabii ki tasarımları da daha sportif oluyor. İşte bu araçlardaki M harfi de BMW’nin Mayıs 1972’de yarış programları için kurduğu BMW Motorsport GmbH’den geliyor.

Logoda yer alan renklerin de anlamı olduğunu söylemiştik.

bmw m3 logo

Mavi, BMW’nin üretildiği Bayvera eyaleti ve markanın kökenini temsil ediyor. Kırmızı ise motor sporlarını simgeliyor. Mavi ve kırmızının karışımı olan mor da hem motor sporları ruhunun hem de kökenlere bağlılığın bir birleşimi olarak logonun ortasında yer alıyor. 

BMW de resmî sitesinde logodaki renkleri ''Mavi BMW’yi, kırmızı motor sporlarını ve mor ise ikisinin eşsiz birleşimini temsil ediyor.'' sözleriyle tanımlıyor.

Logo oluşturulduktan sonra ilk olarak BMW’nin yarış otomobillerinde kullanılıyor ve zamanla günümüze kadar geliyor. 

Kaynaklar: BMW 1, BMW 2

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