Gören Herkese İlginç Gelen Škoda’nın Logosunun Anlamı

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Otomobil dediğimiz zaman pratik çözümleri ve şık tasarımıyla akla gelen Škoda’nın logosu da bir hayli ilginç. Peki anlamı ne? Gelin birlikte bakalım.

1895’de Václav Laurin ve Václav Klement’in aslında bisiklet üretimi için kurduğu Laurin & Klement, (Sonradan Škoda adını alacak) ilk otomobilini 1905 yılında piyasaya sürdü.

Günümüzde Volkswagen Grubu’nun bir parçası olan marka, kurulduğu günden bu yana 13 farklı logo kullandı.

Logodaki renkler değişse bile, daire içindeki kanatlı ok hep sabit kaldı.

skoda direksiyon

Yıl 1925’i gösterdiğinde Laurin&Klement, Pilsen merkezli mühendislik firması Škoda Works ile birleşti ve Škoda markası böylece doğmuş oldu. Bu birleşimin ardından kanatlı ok da ilk defa tanıtıldı ve markanın simgesi hâline geldi.  

Škoda, logoda yer alan kanatlı ok ile hareketi, ilerlemeyi ve yeniliği simgelemeyi amaçlamıştı.

skoda logo

Bu aynı zamanda hızı ve teknolojiyi de simgeliyordu. Okun etrafındaki daire ise Škoda’nın dünya çapındaki global varlığı ve uluslararası pazarlara hitap etme amacınının bir yansımasıydı.

Logo zamanla modernize edilerek daha da sadeleştirildi ve günümüzdeki hâlini aldı.

Logolarla illgili daha fazla ilginç bilgi için:

 

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