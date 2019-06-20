BMW'nin M8 Gran Coupe'si Dijital Ortamda Tasarlandı

Şirketin yaptığı resmi açıklamadan sadece birkaç sonra bir tasarımcı, M8 Gran Coupe'yi dijital ortamda tasarladı.

BMW’nin 8 Series Gran Coupe’nin üretime hazır olduğuyla ilgili resmi açıklamasından sadece birkaç gün sonra bir tasarımcı, amiral gemisi M8’i render alarak yeni aracın geleceğine bir bakış atmaya karar verdi. Aslında aracın ön izlemesi birkaç yıl önce gerçekleştirilmiş olsa da bu yeni dijital tasarım gerçeğine daha yakın.

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M8 Gran Coupe’yi görselleştirmek için yapılması gereken tek şey ise M850i’nin dış görünüşüyle M8 Coupe’nin görsellerini birleştirmek. Araç, hayranlarına M5/M5 Competition’dan çok daha fazla heyecan verecek gibi duruyor.

Aracın dijital tasarımı, M5’e göre daha maskülen bir dış görünüşe, M donanımlarının ince ayarlarına ve lüks bir iç dizayna sahip. Asıl önemli olan aracın fiyatı konusunda biraz fikir vermesi için M8 Coupe’ye ve M5 Competition’a bakabiliriz. Bu iki aracın değeri sırasıyla 133 bin dolar ve 110 bin dolardı ki M8 Coupe’nin dört kapılı sürümünün daha pahalı olduğunu da söylemek gerekiyor.

M8 Gran Coupe’nin standart ve Competition sürümlerinin bu senenin sonlarında ya da 2020’nin başlarında çıkması bekleniyor.