BMW M3 ve M4 için yaptığı belgesel tadındaki video serisinin 12.bölümü Aerodinamik yayınlandı. Mükemmel spor araçlar, muazzam aerodinamikle oluşturulur.

BMW M3 ve M4 serisi araçların yol tutuşu ve viraj performansını arttırıp ivmelendirmek için BMW ekibi oldukça ciddi bir mühendislik ortaya koymuş. Sportif sürüş deneyiminin yanında M3 ve M4 için sürüş performansı, motor soğutma ve yakıt tüketimi oldukça önemli kriterler arasında yer almakta.

Aerodinamik testleri ilk olarak kil modeller üzerinde başlayan ardından aracın hava boşluklarına kadar ilerleyen uzun bir süreç. BMW M3 ve M4 içinse bu konu oldukça ciddiye alınmış çünkü aracınızla 280 KM hıza çıkarken savrulmamanız ve direksiyon hakimiyetini yitirmemeniz oldukça önemli. Gerçi hoş Türkiye’de o hıza çıkacak yol nerede diyebilirsiniz, o da farklı bir makale konusu olsun.

Kil araç testlerinden yarış pistine uzanan süreç

M3 ve M4 aerodinamik simülasyonu ilk hazırlanmaya başlandığında radyatör peteklerinden geçecek hava akışı ve ön ızgara tasarımının birçok versiyonu düşünülmüş. Maksimum hava akışı elde etmek oldukça büyük önem arz ediyor çünkü bu beygirde araçların soğutmasını sağlamak performans için elzem bir durum.

Yine frenlerin soğutulması için ön ızgaradan geçecek hava, hava akış simülasyonunda gözlemlenip ardından tasarım planlamasına giriş yapılıyor. Bir dönemler araç tutkunları hatırlar: “Tutku o durur biz duramıyız!” diye meşhur bir video repliği vardı, videodaki araçlardan biri BMW’ydi. BMW kil modelini rüzgar tüneli testine alıp tasarımcılarla geometrik hesapların doğru olup olmadığı hava akışının tekerleklerden yumuşak şekilde geçip geçmediği gözlemleniyor.

Araç ön tampon tasarımından arka spoilera kadar ince ince hesaplanıyor

BMW tasarım ve aerodinamik ekipleri aracın M3 ve M4 tasarımında tekerlek soğutmaları için hava kanalları belirlemekten, kapılardaki rüzgar perdelerine ve arka tampon üzerindeki hava dağılım kanallarına kadar çok ince hesaplamalar yapıyorlar. Yüksek performans ve hız araçlarında bu durum hayati önem taşıyor. M3 ve M4 aerodinamik tasarımında milimetrik hassasiyetle çalışan ekip, optimum aerodinamik sağlamak istemiş.

M3 ve M4 modellerinin arka spoileri akslara baskı yapmak ve aracın rüzgardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için üretilmiş. Spoiler sayesinde aks üzerine baskı kuran rüzgar yardımıyla araç savrulmuyor ve yol tutuş artıyor.

120 Km ile girilen virajdan 80 Km ile hızlanmaya başlamak

BMW’nin yarış pistlerinde denedikleri spor araçlarında savrulma testleri tehlikeli geçebiliyor. Spor araçlarda en önemli şeylerden biri bildiğiniz üzere yüksek hızlarda yol tutuşu. Profesyonel yarışçılarla yapılan testlerde 120 Km hızla girilen bir virajda yavaşlayıp tekrar 80 Km hız ile hızlanmaya başlamak oldukça güç bir durum. M3 ve M4 aerodinamiği buna izin verebilecek şekilde dizayn edilmiş.

BMW kurduğu aerodinamik ekibiyle spor ve performans araçların tasarımını oldukça ince eleyip sık dokumuş. Mühendislik harikası haline gelen bu araçların kullanımı da büyük ölçüde adrenalin ve konfor sunuyor.

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