Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü-Compec tarafından 12. kez düzenlenecek ve online olarak 2-4 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Boğaziçi TechSummit; bu sene de teknolojinin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış isimlere, sektörün öncüsü şirketlere ve girişimlere ev sahipliği yapacak.
Katılımcılar etkinlik sırasında;
- Konuşmalar ile siber güvenlik, veri bilimi, uzay araçları, e-ticaret ve daha birçok farklı disipline dair modern yaklaşımları uzmanlarından dinleme,
- Uygulamalı workshoplar ile etkinlikteki konu başlıklarını daha ve inceleme,
- Sanal etkinlik alanı ile sanal şirket standları ve sohbet odaları ile molaları en verimli şekilde değerlendirme,
- Etkinlik boyunca çeşitli interaktif çalışmalar ve yarışmalarda yer alarak ödüller kazanma fırsatlarını yakalayacak.
TechSummit 21'in konuşmacı kadrosunda ünlü Silikon Vadisi girişimcileri Şahin Boydaş, Bağlan Rhymes, Emrecan Doğan; NASA'dan piroteknik sistem mühendisi Sırrı Oğuz, dijital sanatı yapay zeka ile harmanlayan çalışmalarıyla bilinen Refik Anadol ve veri bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen Mine Çetinkaya-Rundel gibi isimler bulunuyor.
2-4 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek TechSummit 21 hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için bountechsummit.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.