Boğaziçi TechSummit 21, birbirinden değerli konuşmacıları ve gündeme dair konularıyla geri sayıma başladı. 3 gün sürecek etkinlik için kayıtlar devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü-Compec tarafından 12. kez düzenlenecek ve online olarak 2-4 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Boğaziçi TechSummit; bu sene de teknolojinin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış isimlere, sektörün öncüsü şirketlere ve girişimlere ev sahipliği yapacak.

Katılımcılar etkinlik sırasında;

Konuşmalar ile siber güvenlik, veri bilimi, uzay araçları, e-ticaret ve daha birçok farklı disipline dair modern yaklaşımları uzmanlarından dinleme,

Uygulamalı workshoplar ile etkinlikteki konu başlıklarını daha ve inceleme,

Sanal etkinlik alanı ile sanal şirket standları ve sohbet odaları ile molaları en verimli şekilde değerlendirme,

Etkinlik boyunca çeşitli interaktif çalışmalar ve yarışmalarda yer alarak ödüller kazanma fırsatlarını yakalayacak.

TechSummit 21'in konuşmacı kadrosunda ünlü Silikon Vadisi girişimcileri Şahin Boydaş, Bağlan Rhymes, Emrecan Doğan; NASA'dan piroteknik sistem mühendisi Sırrı Oğuz, dijital sanatı yapay zeka ile harmanlayan çalışmalarıyla bilinen Refik Anadol ve veri bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen Mine Çetinkaya-Rundel gibi isimler bulunuyor.

2-4 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek TechSummit 21 hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için bountechsummit.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.