Boğaziçi TechSummit 21 İçin Geri Sayım Başladı [Kayıtlar Devam Ediyor]

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Boğaziçi TechSummit 21, birbirinden değerli konuşmacıları ve gündeme dair konularıyla geri sayıma başladı. 3 gün sürecek etkinlik için kayıtlar devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü-Compec tarafından 12. kez düzenlenecek ve online olarak 2-4 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Boğaziçi TechSummit; bu sene de teknolojinin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış isimlere, sektörün öncüsü şirketlere ve girişimlere ev sahipliği yapacak. 

Katılımcılar etkinlik sırasında;

  • Konuşmalar ile siber güvenlik, veri bilimi, uzay araçları, e-ticaret ve daha birçok farklı disipline dair modern yaklaşımları uzmanlarından dinleme,
  • Uygulamalı workshoplar ile etkinlikteki konu başlıklarını daha ve inceleme,
  • Sanal etkinlik alanı ile sanal şirket standları ve sohbet odaları ile molaları en verimli şekilde değerlendirme,
  • Etkinlik boyunca çeşitli interaktif çalışmalar ve yarışmalarda yer alarak ödüller kazanma fırsatlarını yakalayacak.

boğaziçi techsummit

TechSummit 21'in konuşmacı kadrosunda ünlü Silikon Vadisi girişimcileri Şahin Boydaş, Bağlan Rhymes, Emrecan Doğan; NASA'dan piroteknik sistem mühendisi Sırrı Oğuz, dijital sanatı yapay zeka ile harmanlayan çalışmalarıyla bilinen Refik Anadol ve veri bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen Mine Çetinkaya-Rundel gibi isimler bulunuyor.

2-4 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek TechSummit 21 hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için bountechsummit.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0
En Güncel Haberler