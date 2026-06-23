Bizden Biri: Can Değer, Dünyanın En İyi 20 Siber Güvenlik Uzmanından Biri Seçildi!

Ülkemizde siber güvenlik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden Can Değer, Favikon tarafından yayınlanan "Top 20 Cybersecurity Experts" listesinde dünya genelinde 16. sırada kendine yer buldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya analitiği ve influencer pazarlama araçlarıyla bilinen Favikon, "Top 20 Cybersecurity Experts" başlıklı global listesini yayınladı.

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Bu listede Türkiye'den tanıdığımız, siber güvenlik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden Can Değer, dünya genelinde 16. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

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Favikon bu listeleri nasıl belirliyor?

Favikon gibi platformlar, genellikle sosyal medya etkileşimleri, içeriklerin paylaşım hacmi, takipçi kalitesi ve uzmanlık alanındaki konuşulma oranlarını dikkate alan algoritmalar kullanırlar. Bu tür listeler, sadece takipçi sayısına değil, aynı zamanda paylaşılan içeriğin topluluk üzerindeki "etki gücüne" yani o meşhur influence dediğimiz noktaya odaklanır.

Bir uzmanın sadece teknik bilgisini değil, bu bilgiyi nasıl aktardığı ve ne kadar kişiye ulaştığı, dijital dünyadaki otoritesini belirleyen temel unsurlardır.

Can Değer 16. sırada yer buldu

İşin teknik başarısının yanı sıra listede küçük bir hata yer alıyor. Favikon'un hazırladığı listede, Can Değer'in isminin yanında Danimarka bayrağı yer alıyor.

Kendisinin de farkında olduğu hata başarısını örtmesin, üstteki görselde biz düzeltmiş olalım. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Can Değer'i bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz.