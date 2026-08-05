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Ağustos 2026 KGM Fiyat Listesi Açıklandı: Tank Gibi Elektrikli Torres, 2,4 Milyon TL!

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KGM’nin Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde ACTYON, KORANDO, TIVOLI, Torres EVX ve TORRES modelleri yer alıyor. Listenin en erişilebilir modeli 1.790.432 TL başlangıç fiyatıyla TIVOLI olurken, ACTYON tarafında fiyatlar 3.160.432 TL’den başlıyor.

Ağustos 2026 KGM Fiyat Listesi Açıklandı: Tank Gibi Elektrikli Torres, 2,4 Milyon TL!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

KGM, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede benzinli SUV seçeneklerinin yanında tamamen elektrikli Torres EVX modeli de yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılına ait bazı versiyonların birlikte listelenmesi dikkat çekiyor.

Bu içerikte KGM’nin Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Paylaşılan listede kampanyalı fiyat ve opsiyon bedeli yer almadığı için ilgili alanlar tablolarda “-” olarak gösterildi.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 KGM Fiyat Listesi Açıklandı: Tank Gibi Elektrikli Torres, 2,4 Milyon TL!
KGM ACTYON
KGM Korando
KGM Tivoli
KGM Torres EVX +1

KGM fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
KGM ACTYON 3.160.432 TL -
KORANDO 2.260.432 TL -
TIVOLI 1.790.432 TL -
Torres EVX 2.442.439 TL -
TORRES 2.795.432 TL -

KGM ACTYON fiyatları - Ağustos 2026

KGM ACTYON

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025) 3.160.432 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T Panoramik Cam Tavan (2025) 3.460.432 TL -

KGM ACTYON, markanın SUV ürün gamında dört tekerlekten çekiş sistemiyle listelenen modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 1.5 GDI turbo benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde, standart versiyonun yanında panoramik cam tavanlı seçenek de bulunuyor.

KGM ACTYON opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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KORANDO fiyatları - Ağustos 2026

KGM Korando

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) 2.260.432 TL -
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) 2.360.432 TL -

KORANDO, KGM’nin kompakt SUV sınıfındaki seçeneklerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. 1.5 turbo benzinli motor, 4x2 çekiş sistemi ve AT Platinum donanımıyla listelenen modelde 2025 ve 2026 model yılı fiyatları ayrı şekilde paylaşılıyor.

KORANDO opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIVOLI fiyatları - Ağustos 2026

KGM Tivoli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025) 1.790.432 TL -
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2026) 2.009.432 TL -

TIVOLI, KGM ürün gamının daha erişilebilir SUV seçeneklerinden biri olarak Ağustos 2026 fiyat listesinde yer alıyor. 1.5 turbo benzinli motor ve otomatik şanzımanla sunulan model, kompakt boyutlarıyla şehir kullanımı ve günlük ulaşım beklentilerine yönelik bir alternatif oluşturuyor.

TIVOLI opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Torres EVX fiyatları - Ağustos 2026

KGM Torres EVX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 Panoramik Cam Tavan (2025) 2.442.439 TL -
Elektrikli 4x2 Panoramik Cam Tavan Uzaktan Erişim (2026) 2.487.269 TL -

Torres EVX, KGM’nin tamamen elektrikli SUV modeli olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. 4x2 elektrikli altyapı ve panoramik cam tavan bilgisiyle paylaşılan modelde, 2025 ve 2026 model yılına ait iki farklı fiyat satırı bulunuyor.

Torres EVX opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TORRES fiyatları - Ağustos 2026

KGM Torres

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 2025 2.795.432 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 2025 2.960.432 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 2026 2.945.432 TL -

TORRES, KGM’nin orta boy SUV karakterine sahip modellerinden biri olarak listede benzinli motor seçenekleriyle bulunuyor. 1.5 GDI turbo benzinli motorla paylaşılan modelde 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleri yer alırken, 2026 model yılı 4x2 versiyon da fiyat listesine eklenmiş durumda.

TORRES opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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