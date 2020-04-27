Çernobil Nükleer Santrali’nin eski çalışanlarından Pyotr Şavrey, santralin büyük felaketi yaşamadan önce 2 büyük kaza yaşadığını açıkladı. Bu kazalardan birinde 6 çalışan ölmüş.

Dünyanın en büyük felaketlerinden biri kabul edilen Çernobil Nükleer Santrali kazası, bundan tam 36 yıl önce gerçekleşti. Şehirde yer alan reaktörlerden 4 numaralı reaktörün patlaması sonucu ortaya çıkan yüksek radyasyon, milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu.

Çernobil Nükleer Santrali’nin eski çalışanlarından Pyotr Şavrey, bu felaket yaşanmadan önce santralde iki kazanın daha yaşandığını açıkladı. Somut bir tarih vermeden konuşan Şavrey, “Bir keresinde yakıt yüklerken yakıt çubuğu koptu ve soğutma borusunu kırdı. O zaman büyük bir radyasyon sızıntısı oldu. Santralin bulunduğu alanın tümünde 1 metre derinliğinde toprak söküldü. Pripyat kenti yıkandı, otomobillerimize el konuldu” dedi.

6 kişi hayatını kaybetmiş

Bu kazanın ardından pek çok çalışanda halsizlik, mide bulantısı, kusma gibi semptomların görüldüğünü belirten Şavrey, kaza sonrası kliniğe yatırılan 6 çalışanın sırasıyla öldüğünü söyledi.

Daha öncesinde patlayabilirdi

Şavrey, bu kazanın yaşanmasından 6 ay sonra, türbin ünitesinde yüklenen rotorun kırıldığını söyledi. “Yüklediğimiz rotor kırıldı, havaya uçtu ve hidrojen sızıntısı meydana geldi. O anda yakında kaynak çalışması olsaydı büyük bir patlama olacak ve santral çökecekti” diyen Şavrey, reaktörün bilinenden daha fazla tehlike atlattığını söyledi.

O dönemler Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna’nın Pripyat kentinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali, 26 Nisan 1986’da yaşanan patlamanın ardından binlerce insanın öldüğü açıklandı. Oluşturduğu radyasyon ülkemizde Karadeniz kıyılarına kadar gelen Çernobil felaketinin, gerçekte ise milyonlarca insanın ölmesinden sorumlu olduğu düşünülüyor.