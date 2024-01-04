31 dilde metin, konuşma, resim ve dosya çevirisi yapabilen DeepL Pro, bugünden itibaren Türkiye'de de erişime açıldı.

Popüler çeviri programlarından olan DeepL'ın Pro versiyonu Türkiye'ye geldi. Bu gelişmiş çeviri ve yazım denetim aracı, ülkemizde daha önce yalnızca ücretsiz versiyonu ile kullanılabiliyordu.

Artık Türkçe dil desteği de olan bu yapay zekâ destekli çeviri aracına resmî olarak Türkiye'den de abone olunabilecek.

Aralık ayında başlaması bekleniyordu

Daha önce DeepL'dan yapılan açıklamada aralık ayında DeepL Pro'nun hizmete başlayacağı duyurulmuştu. O açıklamada uygulamanın, "işletmelere küresel ölçekte büyümeleri için gelişmiş çeviri seçenekleri sunacağı" ve "şirketlerin küresel varlıklarını genişletmeleri ve yeni pazarlara erişmeleri için önemli fırsatlar sunacağı" ifade edilmişti.

DeepL Pro, maksimum veri güvenliği, sınırsız metin çevirisi, daha yüksek belge çeviri kapasitesi, daha fazla özelleştirme ve API entegrasyonu sunuyor. API entegrasyonu ile birlikte işletmeler web sitelerini, uygulamalarını ve tüm araç ve ürünlerini çevirebilme şansı buluyorlar.

DeepL Pro ilk ay ücretsiz olarak kullanılabiliyor

DeepL Pro, kullanıcılara ilk ay ücretsiz kullanım hakkı veriyor. DeepL'ın ücretsiz versiyonunda 1500 karaktere kadar çeviri yapılabiliyor. Ayrıca ücretsiz versiyonun ayda 3 belge sınırı bulunuyor. Bu versiyonda kavramlar sözlüğüne de 10 madde eklenebiliyor.

DeepL Pro, Windows cihazlarda, iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. Ayrıca uygulamanın bir de Chrome eklentisi bulunuyor. Uygulama üzerinden 31 dil arasında çeviri yapmak mümkün oluyor.