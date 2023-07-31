Performansını artırmak için modifiye edilen bir Chevrolet Camaro ZL1, dyno test sırasında alev aldı. Korku filmlerini aratmayan anlar saniye saniye kaydedildi.

Otomobil sahipleri, araçlarını zaman zaman dyno teste sokabiliyorlar. Bu test, bir aracın motor performansının ne durumda olduğunun anlaşılmasını sağlıyor. Motordaki performans kaybı ile güç aktarım organlarının ne durumda olduğu, dyno test ile anlaşılabiliyor. Genellikle garajlarda yapılan testler, araç sahipleri için önemli sonuçlar veriyor.

Ancak her dyno test başarıyla sonuçlanacak diye bir şey yok. Bazen, özellikle de yüksek performanslı otomobiller dyno test sırasında sorun yaşayabiliyorlar. Şimdi sizlere, böyle bir olaydan bahsedeceğiz. 811 beygir gücündeki bir Camaro ZL1'e yapılan performans iyileştirmesi, büyük bir facia ile sonuçlandı. Şanzımanı dağılan otomobil alevler içerisinde kalırken, aracın sahibi yaşanan olay nedeniyle yaralandı.

Zaten canavar gibi güçlü olan arabanın biraz daha yüksek beygir gücü üretmesini istediler

Camaro Fest XII etkinlikleri için garaja çekilen otomobile dyno test yapılmak istenmesinin nedeni, aracın performansının bir nebze daha iyileştirilmek istenmesiydi. İlk dyno test sırasında hiçbir sorun yaşamayan ekip, performans ayarlarını gerçekleştirdiği ikinci test sırasında korkunç bir olay ile karşı karşıya kaldı. Bir anda alevler içerisinde kalan otomobil hava yastıklarını açtı. O anlarda aracın içerisinde olan sürücü, hava yastığının patlaması sonucu yaralandı.

Yapılan performans iyileştirmesi, aracın gücünün 829 beygire çıkarılmasını sağlamıştı. Yaşanan sorundan hemen önce ise aracın hızı 262 km/s olarak ölçülmüştü. Dyno test sonuçlarını inceleyen ekip, facia sırasında şanzıman kaynaklı bir problem yaşandığını açıkladı. Bu korkunç olayda her şeye rağmen sevindirici bir durum var. Alevlere teslim olan Camaro ZL1, hala kullanılabilir durumda.

İşte Camaro ZL1'in alevlere teslim olduğu o anlar: