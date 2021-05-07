Çin'in Dünya'ya Düşecek Roketi İlk Kez Görüntülendi

Nisan ayında kontrolden çıkan ve Dünya çevresinde başıboş dolaşan Çin'e ait Long March 5B isimli roketle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gök bilimci Gianluca Masi, 700 kilometre yüksekte bulunan roketin görüntüsünü ilk kez elde etmeyi başardı.

Tüm dünya birkaç gündür, Çin'in kontrolden çıkan 22 ton ağırlığındaki roketini konuşuyor. 29 Nisan'da uzaya fırlatılan bu roket, Çin Uzay İstasyonu'nun ana modülünü taşıyordu. Ancak beklenmedik bir hata, modülden ayrılan roketin kontrolünün kaybedilmesine yol açmıştı. İşte Long March 5B isimli o roket, kontrolü kaybedildiğinden beri Dünya'nın çevresinde saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaşıp duruyor.

Uzmanların konuyla ilgili yaptıkları açıklamalara göre Long March 5B, 8-10 Mayıs tarihleri aralığında atmosfere girecek ve Dünya'ya doğru düşmeye başlayacak. Bu bağlamda elde edilen bulgular ve tahminler, roketin Türkiye'nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden birine düşebileceğini gözler önüne seriyor. Pentagon sözcüsü Mike Howard ise bunları konuşmak için erken olduğunu, roketin nereye düşeceğini ancak ve ancak düşüşten birkaç saat önce takip edilebileceğini savunuyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Gianluca Masi isimli bir gök bilimci ise bu roketi ilk kez görüntüledi.

İşte birkaç gün içerisinde düşecek roketin ilk görüntüsü

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Masi, 700 kilometre uzakta bulunan roketin görüntüsünü "Elena" isimli bir robotik teleskop ile çektiklerini ancak bunun hiç de kolay olmadığını belirtiyor. Fotoğraflama sürecinde gökyüzünün çok parlak olduğunu, bunun da görüntüleme sürecini zorlaştırdığını söyleyen İtalyan gök bilimci, tüm zorluklara rağmen amaçlarına ulaştıklarını ifade ediyor.

22 ton ağırlığındaki bir roketin Dünya çevresinde 27 bin 600 km/sa gibi yüksek bir hızla başıboş dolaşıyor olması korkutucu olsa da Çinli uzmanlar, bu konuda endişeye gerek olmadığını söylüyor. Çinli yetkililere göre Long March 5B, atmosfere girdikten sonra yanmaya başlayacak ve parçalara ayrılacak. Bu da roketin tek parça düşmeyeceği, haliyle kimseye bir zararının olmayacağı anlamına geliyor.