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Florida'da 9 Kişinin Ölümüne Yol Açan Jetin Düşmesinin Sebebi Neydi?

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1 Kasım tarihinde Florida'da düşen jetin düşmesinin sebebi tam olarak neydi?

Florida'da 9 Kişinin Ölümüne Yol Açan Jetin Düşmesinin Sebebi Neydi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

1 Kasım 2026 Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Learjet 60 tipi özel jet kazası, havacılık dünyasını derinden sarstı. Teksas’taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı’ndan havalanıp Bahamalar’daki North Eleuthera Havalimanı’na gitmekte olan jet, Palm Beach County bölgesindeki yerleşim alanına âdeta bir füze gibi çakıldı.

Kaza sonrası ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) kapsamlı bir inceleme başlattı. Kara kutuların incelenmesi ve resmî nihai kaza raporunun yayımlanması zaman alacak olsa da ortaya çıkan radar verileri, hava durumu raporları ve pilotun kuleyle yaptığı son telsiz görüşmeleri kazanın arkasındaki ölümcül tabloyu ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

İçerikten Görseller

Florida'da 9 Kişinin Ölümüne Yol Açan Jetin Düşmesinin Sebebi Neydi?
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Kazanın olası sebepleri ve uçuşun son anları

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Uçuş verileri ve Miami Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yapılan konuşmalar, uçağın kontrolünün dakikalar içinde tamamen kaybedildiğini gösteriyor:

  • Şiddetli Fırtına ve Buzlanma: Uçağın düştüğü saatlerde Güney Florida semalarında şiddetli konvektif fırtına hücreleri etkiliydi ve bölge için tehlikeli hava koşullarını belirten konvektif SIGMET uyarısı bulunuyordu. Pilot, düşüşten kısa süre önce kuleye hafif ve kontrol edilebilir düzeyde şeffaf buzlanma yaşadığını ve orta şiddette türbülansa girdiğini bildirdi.
  • Türbülans ve İrtifa Kaybı: Jet, 700 fite varan ani irtifa sarsıntıları yaşadıktan sonra tırmanış izni istedi ancak hemen ardından uçak dik bir dalış açısına geçti.
  • Kontrol Kaybı ve Yapısal Sınırların Aşılması: Pilot telsizden peş peşe acil durum çağrıları yaparak uçağın önce dakikada 8.000 fit, ardından 10.000 fit ve son olarak 20.000 ila 30.000 fite varan olağanüstü bir hızla irtifa kaybettiğini iletti. Bu dikey dalış hızı, uçağın aerodinamik ve yapısal tasarım sınırlarını fazlasıyla aştı.
  • "Yere Çakılacağız": Uçağın aşırı sürat durumuna geçtiğini belirten pilotun kuleye son sözleri "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" oldu.

Kazanın boyutu ve yaşanan yıkım

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ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Uçak, Military Trail yolu yakınlarındaki bir caddeye dik açıyla düştü. Çarpmanın etkisiyle yerde devasa bir krater oluştu, patlama elektrik hatlarını kopardı ve çevredeki yollarda çökmelere neden oldu. Florida Valisi Ron DeSantis, çarpmanın şiddetini "Sanki bir füze düşmüş gibiydi" sözleriyle tarif etti. Mucize eseri yerdeki siviller arasında can kaybı yaşanmadı. Çevreye saçılan enkaz parçaları ve altyapı hasarı sebebiyle çevredeki yaklaşık 600 mahalle sakini güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Düşen jet Bombardier Learjet 60'ın özellikleri

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Kazaya karışan uçak, iş jeti segmentinde hızı ve yüksek irtifa kabiliyetiyle tanınan Bombardier Learjet 60 modelidir.

Özellik Detay
Üretici / Model Bombardier Aerospace / Learjet 60
Kategori Orta ölçekli çift motorlu iş jeti
Yolcu Kapasitesi Tipik konfigürasyonda 7–8 yolcu + 2 pilot (Maksimum 9 yolcu)
Motor Tipi 2 × Pratt & Whitney Canada PW305A turbofan motor
Maksimum Seyir Hızı Yaklaşık 860 km/s (0.81 Mach)
Maksimum İrtifa (Tavan) 51.000 fit (15.545 metre)
Menzil Yaklaşık 4.460 km
Tasarım Karakteristiği Kanat uçlarında aerodinamik winglet'ler ve kuyruk altında "delta fin" kanatçıklar

Learjet 60 modelleri, güçlü itiş gücü ve yüksek tırmanma oranları sayesinde hava trafiğinin ve kötü hava koşullarının üzerine çıkabilen güvenilir jetler arasında kabul edilir ancak fırtına hücresi içinde meydana gelen ani buzlanma ve şiddetli dikey rüzgâr akımları, uçakların kontrol yüzeylerini kilitleyerek veya gösterge sistemlerini yanıltarak aerodinamik perdövitese (stall) ve derin bir spiral dalışa sürükleyebilmektedir. NTSB'nin uçağın bakım geçmişi ve kokpit ses kayıtlarını tamamlamasıyla nihai sebep netleşecektir.

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YORUMLAR

(2)
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Dursun Gul 12 saat önce
Yaşanan her uçak kazasında en az 1 veya birden fazla insan hatası mutlaka vardır
antigravity 74100 14 saat önce
İnsanlık bu kanatlı uçaklardan vazgeçmediği sürece zaman zaman bu tip kazalar olacaktır. Kanatlı havacılık teknolojisinin kesinlikle terk edilmesi zorunludur. Bu da belki benim üzerinde on iki yıldır çalıştığım antiyerçekimi sistemi ile mümkün olacaktır. Bu aşamaya gelebilmek için her şeyden önce enerji probleminin çözülmesi zorunludur. Bu sorunu çözmede en iyi yollar çok güvenli nükleer enerji veya hidrojen yakıt hücreleri gibi görünüyor. Kanatlı sistemin en önemli avantajı enerji harcamayı azaltmasıdır. Bu avantaj da kaza riskini artıran bir unsura dönüşmektedir.
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