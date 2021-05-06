Starship SN15, Sağ Salim Dünya'ya Dönmeyi Başardı

Yakın gelecekte gerçekleştirilecek Mars ve Ay görevlerinin "itici gücü" olacak Starship roketinin SN15 adlı prototipi, yüksek irtifa test uçuşundan sonra başarılı bir şekilde dikey iniş yapabilen ilk Starship prototipi oldu.

Dünyanın en büyük özel uzay şirketlerinden biri olan SpaceX, nihayet muradına erdi. SpaceX'in Ay ve Mars görevleri için geliştirdiği devasa roketi Starship'in SN15 adlı prototipi, bir yüksek irtifa uçuşundan sonra Dünya'ya başarılı bir şekilde iniş yapabilen ilk Starship prototipi oldu.

Starship'in ABD'nin Texas eyaletindeki tesislerinde gerçekleştirilen fırlatmada Starship SN15, uçuş sırasındaki manevra kabiliyetlerinin test edilmesi için yerden yaklaşık 10 kilometre kadar yükseldi. Hedeflenen zirveye ulaştığında Starship SN15'in üç Raptor motoru, yatay pozisyonda bir serbest düşüş gerçekleştirmek için sırayla kapatıldı.

Roket yeryüzüne yaklaştığında iki motor, Starship SN15'i inişe uygun şekilde dik pozisyona getirmek için yeniden ateşlendi. Kalkış anındaki gibi yeniden dikey pozisyona gelen Starship SN15, yumuşak bir iniş ile yeryüzüne ulaşmayı başardı. Roket, ne iniş sırasında ne de sonrasında infilak etmediğinden Starship'in başarıyla iniş yapan ilk prototipi oldu.

Elon Musk tarafından aktarılan bilgilere göre Starship SN15, hayatta kalmayı başaramayan kardeşlerine göre yüzlerce tasarım iyileştirmesi aldı. SpaceX mühendisi John Insprucker, iniş sonrasında Starship'in tabanında küçük bir yangın çıktığını ancak bunun anormal bir gelişme olmadığını ve birkaç dakika içinde söndürüldüğünü aktardı.

Starship, 100 ton ağırlığa kadar kargoyu Ay'a ve Mars'a ulaştırmakla görevli olacağından SpaceX için büyük önem taşıyor. Şirket, kısa süre önce NASA'nın önümüzdeki iki Ay görevi için 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma gerçekleştirmişti ki Starship SN15'in başarılı bir iniş yapması, SpaceX'in bu konudaki çalışmalarında iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. Yine de SpaceX'in söz konusu görevlerden önce Starship'in yörüngede otonom bir şekilde yakıt ikmali yapabileceğini kanıtlaması gerekecek. Zira NASA da söz konusu anlaşmayı şimdilik askıya almış durumda.

Starship SN15'in başarılı bir şekilde iniş yaptığı anların videosu