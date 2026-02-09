Citroen Ami'nin Özel Versiyonu "Dark Side" Türkiye'de: İşte Fiyatı!

Citroen, çok sevilen Ami'nin özel versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. "Dark Side" olarak isimlendirilen ve sınırlı sayıda getirilen araç, dikkat çeken tasarımı ile peynir ekmek gibi satacak gibi görünüyor.

Fransız otomobil devi Citroen'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, elektrikli şehir aracı Ami'nin özel versiyonunu Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Sınırlı sayıda getirilen otomobil, dikkat çeken tasarımı ile tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Citroen Ami Dark Side, performans ve menzil açısından orijinal versiyondan farklı değil. Yani bu elektrikli araçta da 6 kW kapasiteli batarya, düşük hız ve menzil göreceğiz. Ancak Dark Side, iç ve dış mekândaki özel detaylarıyla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Özellikle de siyah tutkunları, Citroen Ami Dark Side'a bayılacaklar diyebiliriz.

Karşınızda Citroen Ami Dark Side!

Dark Side versiyonu ile Citroen Ami, tarihinde ilk kez resmî olarak siyah gövde rengine kavuşmuş oldu. Sportif görünümü arşa çıkaran özel bir spoyler ile donatılan otomobil hem iç hem de dış kısımda gri ve beyaz renkli tasarım detayları ile öne çıkıyor.

Citroen Ami Dark Side, sadece performans özellikleriyle değil, işlevselliğiyle de orijinal versiyon ile tamamen aynı. Bu bağlamda; aracın iç kısmında herhangi bir yenilik göremiyoruz.

Citroen tarafından yapılan resmî açıklamaya göre tasarımı değiştirilmiş Ami, nakit indirimi kampanyası ile 555.000 TL karşılığında satın alınabilecek. Aracın normal versiyonunun fiyatı ise 545.000 TL. Yani 10 bin TL farkla bu özel Ami'lerden birine sahip olabilirsiniz.