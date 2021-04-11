Bilgisayar teknolojisi günden güne değişiyor. Bu değişimin oluşumunu başlatan ilk devrimsel bilgisayarlardan biri de Commodore 64. Gelin tüm zamanların en çok satan bilgisayar modeli Commodore 64'ü birlikte inceleyelim.

1982’de piyasaya sürülmesinden sonraki birkaç yıl içinde, Commodore 64, on yıl boyunca süren sabit bir yazılım ve çevre birimi desteği alarak, günümüz yetişkinlerinin sahip olduğu ilk bilgisayar oldu. Commodore International tarafından tanıtılan 8 bitlik bilgisayar Commodore 64, dikkate değer bir başarıya sahip. 1982 yılının baharında seri üretimine başlayan Commodore 64, Ağustos ayında 595 dolara satılmaya başlandı. O zamandan günümüze satışları yaklaşık 17 milyon adede ulaştı ve bu sayı, bilgisayarı tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayar modeli haline getirdi.

Commodore 64, başarısının bir kısmını elektronik mağazalar yerine perakende mağazalarda satılması ve doğrudan televizyona bağlanabilmesine borçlu. Commodore, malzeme ve maliyet kontrollerini yapabilmek için tüm parçalarını kendisi üretti. Üretim maliyetlerini kalitesinden ödün vermeden düşürmek, bilgisayarın üretimini 25 dolara kadar düşürüp tüketiciye yaklaşık 350 dolara mal edilmesini sağladı.

Commodore 64 başarısının bir başka parçası da Commodore 64 için geliştirme araçları, ofis uygulamaları ve oyunlar dahil olmak üzere yaklaşık 10.000 ticari yazılımın üretilmesiydi. Commodore 64, bugün hala bazı bilgisayar meraklıları tarafından kullanılmaktadır.

Commodore 64’ün sistem özellikleri

Commodore 64, Ağustos 1982'den Nisan 1994'e kadar üretimde kaldı. İşletim sistemi Commodore KERNAL / Commodore BASIC 2.0’ydi. Bilgisayarın işlemcisi, 1.02 MHz (NTSC versiyonu) veya 0.985 MHz (PAL versiyonu) ile çalışan MOS Technology 6510’du. 64 kB RAM’e sahip bilgisayarın çözünürlüğü 320x200’dü. VIC-II grafik kartına sahip bilgisayarda, ses kartı olarak SID 6581 bulunuyordu.

Bütün bu özelliklerinin yanı sıra Commodore 64’te, TV, RGB ve kompozit video, 2 kumanda kolu, yazıcı bağlantı noktası, kaset kaydedici, modem ve harici 170K disket sürücüsü bağlantı noktaları da bulunuyor.

Commodore’un tarihi

Commodore 64’ün yapımcı firması Commodore Business Machines, 1954’te Bronx, New York’ta, 1928 doğumlu Jack Tramiel tarafından kuruldu. Uzun bir süre boyunca bilgisayar ve makine üretmeyen firma, 1970’lerde hesap makineleri ve dijital saatler üretmeye başladı. Her ne kadar bir süre boyunca Texas Instruments’ı geçemese de, 1976’da Amerikan işletme yongaları üreten MOS Technologies’i satın aldı. Bu hamle ile MOS’un kıdemli mühendisi Chuck Peddle’ın, Apple II, Atari 800 ve Commodore PET gibi makinelerde kullanılacak 8 bit mikro işlemcisi 6502’nin çalışmalarına başlandı.

1977’de Commodore ilk başarılı bilgisayarı olan PET 2001’i 600 dolara piyasaya sürdü. 1980’de ise Commodore Japan, Amerika’da VIC-20 olarak adlandırılan VIC-1001’i 300 dolara piyasaya sürdü.

Ocak 1981'de MOS Technology, yeni nesil bir video oyun konsolu için grafik ve ses yongalarını tasarlamak üzere bir proje başlattı. MOS Technology VIC-II (grafik) ve MOS Technology SID (ses) olarak adlandırılan (C64'te kullanılacak) yongaların tasarım çalışmaları Kasım 1981'de tamamlandı.

Bütün bunlar olurken sistem programcısı ve VIC-20’nin mimarı Robert Russell, SID mühendisi Robert Yannes ile Commodore’daki mevcut ürün yelpazesini eleştirerek, ürün çeşitliliğinin az olduğuna karar verdiler. Bu kararları da tamamen iş amaçlı bir bilgisayar olan Commodore PET serisini devam ettirdi.

Commodore 64 piyasaya sürülmesi

Commodore 64, popüler VIC-20'nin yeni versiyonu adı altında VIC-40 olarak kodlandı. Bilgisayarın mimarları, Robert Russell, Robert Yannes ve David A. Ziembicki’ydi ve ekip Commodore 64 için olağanüstü bir çalışma performansı sergiledi. Çalışmalar sonucunda tasarım, prototipler ve örnek yazılımlar ortaya koyan ekip ara vermeden çalıştı.

Commodore 64 piyasaya sürüleceği zaman, VIC-40 ürünü, P128 ve B256'yı içeren mevcut Commodore iş ürünleri serisine uyması için C64 olarak yeniden adlandırıldı.

1982 yılının Ocak ayında, teknoloji fuarında sergilenen bilgisayar, fiyatı ve sundukları açısından katılımcıların büyük ilgisini topladı. 595 dolara piyasaya sürülen bilgisayarın maliyeti, ilk çıktığı zamanlar 135 dolardı.

C64'ü bu kadar başarılı yapan neydi?

1982’de 595 dolara satılan bu makine, bir önceki modeline oldukça benziyordu. C64’ün tüm bileşenleri VIC 20’nin kasalarına sıkıştırıldı. Bilgisayarın yoğun ilgi görmesinden sonra, sistemin hayranlarının çoğunun hatırladığı ünlü kahverengi kutusu tasarlandı. Her ne kadar VIC 20’ye benzese de, C64’ün önemli ölçüde farklılıkları bulunuyor.

C64, 64K RAM standardına sahip bir MOS 6510 işlemciye dayanıyordu. C64 formatı için yazılmış hemen hemen her programı 320x200 çözünürlükte çalıştırabilen bu bilgisayar, oyun geliştirmeye ve oyun oynamaya yararlı sprite yeteneklerini kullanarak, kullanıcısına maksimum performans sağlıyordu. SID (Sound Interface Device) adı verilen profesyonel bir synthesizer çipi tarafından desteklenen Commodore 64’ün ses çıkışı, dokuz oktav ve dört dalga formunda kanal sağlıyordu. Bu özelliği de profesyonel olarak elektronik müzik yapmak isteyenler için yeterliydi.

Bir önceki versiyonu gibi C64 de doğrudan bir televizyona bağlanılabiliyordu. Bu özellik, Commodore 64’ün bilgisayar satıcıları tarafından değil, aynı zamanda ülke çapındaki sayısız departman ve oyuncak mağazası tarafından da pazarlanabileceği anlamına geliyordu.

C64’ün benzersiz başarısının belki de en iyi açıklaması, projeye dahil edilen yetenekli mühendislik ve üst yönetimin birleşimiydi. C64, şirket başkanı Jack Tramiel yönetiminde Robert Russell, Robert Yannes ve David Ziembicki tarafından tasarlandı. Tramiel, 1970'lerin ortalarından beri bilgisayar şirketini dikey olarak entegre etmek için uzun süredir çalışıyordu.

Satışların kontrolden çıkmasının ardından, piyasa hakimiyeti için cesur bir hareketle Commodore, müşterilerine eski video oyunu konsollarını ya da bilgisayarlarını getirmeleri halinde 100 dolarlık bir indirim teklif etti. Sonrasında ise C64’ün 200 dolara düşmesi, Texas Instruments gibi şirketleri iyice sektörün dışına itti.

Star Trek serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran William Shatner, tüketicilere bir bilgisayar alabilecekken neden oyun konsolları satın aldıklarını soran bir dizi reklamda oynayarak Commodore’a desteklerini sundu. C64, hızla genişleyen ve devasa bir oyun kitaplığına sahipti ve hatta çoğu Atari kolu ve diğer çevre birimleriyle uyumluydu.

Commodore 64 günümüzde bulunabilir mi?

Commodore 64, 1980’ler ve 1990’ların başında yaygın bir platform olduğu için, çalışır durumda bir C64 bulmak çok da zor değil. Her ne kadar ülkemizde çok da yaygın bir bilgisayar olmasa da, C64 için yazılım bulmak da oldukça kolay. Fiyatların kalitesine ve bilinirliğine göre değiştiği oyunlar çeşitli açık arttırma sitelerinden satın alınabilir.

2004’te piyasaya sürülen yenilenmiş versiyonu Commodore 64 30-in-1, pille çalışan bir tak ve çalıştır oyun joystick’i, neredeyse C64’ü birebir taklit edebiliyor. 30’dan fazla oyundan birini seçerek oynayabileceğiniz konsol, klavye ve Commodore disk sürücüsünü de destekliyor.

Commodore 64 ile çalışan insanlar günümüzde hala mevcut. C64 için donanım ve yazılımlar hala çıkmaya devam ediyor. Her ne kadar 39 yıl önce çıkmış olmasına rağmen, C64, kırdığı rekorlarla birlikte asla unutulmayacak bir bilgisayar.