Şnorkeli Solunum Maskesine Çeviren Bir Araç Üretildi

İtalyan 3D baskı şirketi Isinnova, şnorkeli koronavirüs hastaları için solunum maskesine dönüştüren bir araç üretti. Şirket, hastanelerdeki CPAP maskesi eksikliğini gidermeyi planlıyor.

Genç bir mühendis ekibi tarafından işletilen Isinnova adlı bir şirket koronavirüsle mücadeleye ustaca bir çözüm getirdi. İtalyan şirket 3D yazıcı yardımıyla ürettiği bir araçla şnorkeli, koronavirüs hastalarına tedavi sürecinde yardımcı olacak bir maskeye dönüştürdü.

Şirketin 3D yazıcı kullanarak ürettiği parça şnorkel maskesini, oksijen tedavisi için CPAP maskesine dönüştürebiliyor. Üretilen bu parça, şiddetli solunum sorunları yaşayan COVID-19 hastaları için çok kritik bir tedavi yöntemi olarak kullanılacak.

Isinnova, projesi için ilk olarak Gardone Valtrompia Hastanesi doktoru Renato Favero ile temasa geçti. Şirket, solunum yollarını etkileyen koronavirüsün etkilerini azaltmak için tedavi sürecinde kullanılan C-PAP maskelerinin eksikliğini giderme fikrini hastaneyle paylaştı.

Isinnova, parçayı kullanmak için Easybreath şnorkellerini üreten Decathlon ile iş birliği yaptı. Şirket ardından 3D baskıyla oluşturulan bir prototipi hastane personeline göndererek doğru bir şekilde çalıştığını onayladı.

Normal şnorkel maskelerinin aksine, bu özel maskeler yüzü tamamen kaplıyor ve yüzücülerin sualtı dünyasını engelsiz bir şekilde görmelerini sağlıyor. Cihazın alt yarısı, suyun dışına doğru uzanan bir şnorkel borusuna kanal oluşturuyor.

Isinnova, başarılı sonuçlar elde etmesine rağmen henüz üretime geçmiyor. 3D baskı şirketi ürünün henüz sertifikalandırılamadığını ve kullanımının zorunlu ihtiyaç durumlarına bağlı olduğunu belirtti. Hastaların sertifikalı olmayan cihazları kullanabilmeleri için beyan imzalamaları gerekiyor.

Maskenin yapımını ve kullanımını gösteren video