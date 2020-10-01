Cyberpunk 2077 İçin Keanu Reeves'li Yeni Tanıtım Videosu

Oyuncuların çıkışını yıllardır bekledikleri Cyberpunk 2077 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Oyundaki karakterlerden bir tanesi olacak Keanu Reeves'in kamera karşısına geçtiği tanıtım videosu, oyunun aksiyon dolu olacağını açıkça gözler önüne seriyor.

CD Projekt Red, oyuncuların beklemekten ağaç oldukları yeni oyunu Cyberpunk 2077 için bir tanıtım videosu daha yayınladı. Yayınlanan tanıtım videosu, oyunun en merak edilen karakterlerinden bir tanesi olan Keanu Reeves'i içeriyor. Üstelik bu tanıtım videosunda Reeves'in karakterini değil bizzat kendisini görüyoruz.

Keanu Reeves, Cyberpunk 2077'nin yeni tanıtım videosunda, 2077 yılında suçlu olmanın ne anlama geldiğini anlatıyor. Reeves'in açıklamalarına göre 2077'de birini suçlu yapacak tek şey, "yakalanmak". Sadece 30 saniyelik tanıtım videosu, her saniyesinde Cyberpunk 2077'den neler bekleyebileceğini bizlere sergiliyor.

Cyberpunk 2077 için yayınlanan tanıtım videosunu dikkat çekici kılan başka bir detay da Billie Eilish. Eilish'in popüler şarkılarından "Bad Guy", tanıtım videosu boyunca arka planda çalıyor. Ancak yeni tanıtım videosu ne yazık ki oyunla ilgili bilinmedik bir şey göstermiyor. Sunulan ufak tefek oyun içi görüntüler, Cyberpunk 2077'nin aksiyon dolu olacağını gösteriyor.

CD Projekt Red'in yaklaşmakta olan oyunu, adeta arap saçına döndü. Yıllar önce duyurulmasına rağmen bir türlü yayınlanamayan oyun, bu kez yeni bir gecikme sürecine girmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Cyberpunk 2077 için hazırlanan son tanıtım videosunda, geçtiğimiz dönemlerde açıklanan resmi çıkış tarihi yine vurgulanıyor. Eğer önümüzdeki süreçte yeni bir sorun patlak vermezse oyun, 19 Kasım itibarıyla erişilebilir olacak.

Cyberpunk 2077 için yayınlanan yeni tanıtım videosu