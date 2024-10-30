McLaren'ın sahibi yeniden değişti. CYVN Holdings, McLaren'ı satın alarak Abu Dhabi'ye geçişini sağlayacak.

Abu Dhabi merkezli CYVN Holdings, otomobil üreticisi McLaren'ın otomotiv işini Bahreyn'in egemen varlık fonu Mumtalakat'tan satın almak için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı. Anlaşma ile birlikte McLaren'ın Bahreyn'den Abu Dhabi'ye geçişini sağlayacak.

Mumtalakat, 2007'de Ron Dennis ve Mansour Ojjeh'den hisse alarak başladığı yatırımını, bu yılın başlarında tam kontrole çevirerek McLaren'ın sahibi olmuştu.

McLaren'ın elektrikli araç teknolojilerinde yeni dönem

McLaren Formula 1 takımı da dahil olmak üzere lüks otomobil üreticisi olan McLaren, Mumtalakat'ın dış yatırım arayışları sonucunda CYVN Holdings ile potansiyel ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Yatırım ise McLaren'ın elektrikli araç teknolojileri ve mühendislik alanındaki büyümesini hızlandıracak.

CYVN Holdings'in, NIO Inc., Forseven ve Gordon Murray Technologies gibi stratejik yatırımları ile sağladığı sinerji, McLaren'ın ürün stratejisine katkı sağlayacak. Anlaşmanın tüm detayları henüz tam olarak açıklanmadı, ancak bu gelişmenin otomotiv sektörü üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülüyor.