Metal Gear Solid'in yaratıcısı Hideo Kojima, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Death Stranding 2'yi bekleyenleri heyecanlandırdı. Öte yandan henüz yeni oyuna dair resmi bir bilgilendirme yapılmış değil.

Metal Gear Solid serisinin tasarımcısı Hideo Kojima, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla Death Stranding oyununun ikincisini bekleyen oyun severleri heyecanlandırdı. Paylaşım, Death Stranding 2'nin işareti olarak görülüyor. Elbette bir başka ihtimal de, Kojima'nın aynı evrende tamamen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor olması.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda evindeki çalışma masasını ve üzerindekileri gösteren Kojima, Yoji Shinkawa ile birlikte yeni bir oyun üzerine çalıştıklarını ve her karakter için ortamı, arka planı, dünyayı, rengi, karakteristiği, rolleri, görselleri, fikirleri ve anahtar kelimeleri e-posta yoluyla birbirleriyle paylaştıklarını söyledi. Kojima, evden çalıştıklarını ve 20 dakika boyunca doğrudan konuşma yaptıklarını, bütün bunları çoğunlukla iPhone'dan yazışarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

İşte Hideo Kojima'nın çalışırken attığı ilk tweet:

Elbette, bu tweetten Death Stranding 2'nin geliyor olduğuna dair kesin bir şey söylemek zor. Bununla birlikte, görselin orta yerinde duran 'BB'nin (bridge baby) çok şey söylediği açık. BB, Death Stranding oyununda Bridges isimli şirketin çalışanlarının, beyin ölümü gerçekleştirilmiş annelerin karnından alınan ve araç olarak kullanılan doğmamış fetüslere verilen isimdi.

Ancak hepsi bu kadar değil. Hideo Kojima daha sonra attığı ikinci tweette daha önemli bir ipucu verdi. Kojima, konsept üzerine çalıştığı sırada, müzisyen Kitaro'nun OASIS albümünü dinlediğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. İlk bakışta dikkat çekici bir şey yoktu ancak dikkatli bir göz her şeyi ortaya çıkardı.

Kojima'nın ikinci tweeti:

Eğer fotoğrafı saat yönünün tersinde 90 derece çevirip zoom yaparsanız, kağıttaki çizimde tanıdık bir şeyler olduğunu göreceksiniz: Uzay gemisine benzer bir aracın üzerindeki 'BRIDGES' yazısı! Aynı zamanda aracın yan tarafında 'iniş aracı' olduğu da yazıyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa, uzayda geçecek bir Death Stranding oyunuyla karşı karşıya kalacağız.

Elbette, tüm bunlar Kojima ile Shinkawa arasında geçen konsept tasarımı tartışmasının bir parçası da olabilir. Aynı evrende geçen başka bir oyun oldukça ilginç olsa da, Death Stranding 2'nin gelişinin beyaz kağıt üzerine kurşun kalemle yapılan bir çizim aracılığıyla duyurulmasının da pek mümkün olmayacağını düşünebiliriz.

Bir başka olasılık, Kojima'nın bir DLC (indirilebilir içerik) üzerine çalışıyor olabileceği. Geçen şubat ayında tasarımcı tuhaf ve gizemli bir fragman paylaşmıştı. Bütün bunların haricinde, Kojima bir röportajında 'en korkunç korku oyununu yapma' ile ilgilendiğini söylemişti.