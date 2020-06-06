Hideo Kojima’nın Korku Oyunu P.T., Half-Life: Alyx Modu Oldu

Hideo Kojima'nın Konami ile çıkan sorunların ardından yarım bıraktığı korku oyunu P.T., Valve'ın VR oyunu Half-Life: Alyx'e eklendi. Oyunun demosu bile yeterince korkutucuyken bir de üstüne VR oyunu olan Half-Life: Alyx'e eklenmesi işleri iyice korkutucu hâle getirmiş durumda.

Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 2014 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs psikolojik korku oyunu P.T., geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen VR oyunu Half-Life: Alyx'te tekrardan geliştirildi. AmbientDruth isimli bir geliştirici tarafından Half-Life: Alyx’e eklenen mod, orijinal oyuna olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Hideo Kojima’nın Konami çatısı altında geliştirmeye başladığı Silent Hill’in oynanabilir fragmanı P.T., bir dönemler oldukça konuşulmuştu. Oyun o kadar korkunçtu ki geliştirici Hideo Kojima, bir röportajında korktuğu için oyunu bitiremediğini dahi açıklamıştı. Bu kısa oyun bir dönemler oldukça popüler olsa da Konami ile Kojima arasında yaşanan problemlerden dolayı yapımından vazgeçilmişti.

P.T. nasıl bir oyun?

Perili bir evin içerisinde uyandığımız bu oyunda, doğaüstü bazı olaylara tanıklık ediyoruz. P.T., Silent Hill oyunlarındaki üçüncü şahıs perspektifinin aksine ekranımızı merkez alan birinci şahıs bakış açısına sahip. Bu da sürekli birbirini tekrar eden sonsuz koridorlar döngüsüne çok daha korkunç bir hava katıyor.

Yalnızca yürüme ve yakınlaştırma işlemlerini yapabildiğimiz oyunda asıl amacımız korkutucu olayları araştırmak ve şifreli bulmacaları çözmek. Böylece bir döngüyü başarıyla tamamlayıp diğer koridorların sırrını çözmeye hak kazanıyoruz. Elbette, tüm bunları yaparken Lisa adındaki hayaletin sürekli oyuncularını rahatsız ettiğini ve oyuncuyu yakaladığı anda ilk döngüye geri göndereceğini unutmamak gerekiyor.

Anlatıldığı zaman kulağa pek korkunç gelmemiş olabilir ancak P.T.’nin yaratıcısı Hideo Kojima, P.T.’nin demosunu çok korktuğu için sürekli yarım bıraktığını ve bir türlü bitiremediğini söylüyor. P.T.’nin demosu bile yeterince korkunçken oyunun bir VR oyunu olan Half-Life: Alyx’e eklenmesi işleri iyice korkunç bir duruma çeviriyor. Yazımızı sonlandırmadan önce Half-Life: Alyx’in P.T. moduna ait oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebileceğinizi belirtelim.

Half-Life: Alyx – P.T.