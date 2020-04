Death Stranding’in Bilgisayar Versiyonundan Kısa Tanıtım

Death Stranding oyunu, programda bir aksama olmazsa 2 Haziran 2020 tarihinde bilgisayara çıkmış olacak. Oyunun yapımcıları, 'fotoğraf modunun' tanıtıldığı kısa bir video yayınladı. Bu mod, oldukça dikkat çekici görünüyor.

Bir salgın nedeniyle dünyanın evlerine kapandığı ve bizim de en zorlu bölgelere hassas kargoları taşıdığımız oyun Death Stranding, Hideo Kojima’nın dehasından beslenen son oyun olmuştu. Oyun, ilk önce konsollara çıkmıştı.

Oyun, programda bir aksama olmaması hâlinde 2 Haziran’da bilgisayarlarda oynanabilir olacak; yani çıkış tarihine 2 aydan kısa bir süre kalmış durumda. Oyunun yapımcısı olan 505 Games, bilgisayar versiyonundan fotoğraf moduna dair görüntüleri paylaştı.

Ölümün kıyısında fotoğraf çekmek:

Oyunun kamera modu, kamera açısını değiştirerek istediğimiz şekilde muhteşem kareler yakalayabilmemizi sağlıyor. Benzer bir mod Spider-Man oyununda da vardı ve büyük ilgi görmüştü. Death Stranding oyununda birbirinden farklı pek çok coğrafyada görevler yapıyorsunuz. Artık hayat olmayan bir plajda zaman geçirdiğinizde ya da karlar arasında bir tırmanış yaptığınızda yanınızda en azından fotoğraf modu olacak.

Öte yandan bu videoda ne yazık ki oyuna dair yeni bir bilgi ya da oyundan yeni bir görüntü göremiyoruz. Videodaki görüntüler, Kojima’nın daha önce yayınladığı oyun içi sahnelerin peş peşe montajlanmış hâlinden başka bir şey değil.

Death Stranding için umutlandıran video:

Son aylarda dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik ve pek çok oyun ertelenmişti. Son olarak The Last of Us Part II oyunu da benzer bir nedenle bilinmeyen bir tarihe ötelenmişti. E3 gibi önemli oyun etkinliklerinin de bu yıl yapılmayacağı açıklanmıştı.

505 Games’ten gelen bu açıklama, bir anlamda oyunun ertelenmeyeceğine dair bir söz oldu. Oyunculara, bu dönemde yayınlamış oldukları yeni videoyla birlikte mutlaka oyuna kavuşacakları yönünde bir gösterim yapılmış gibi görünüyor. Death Stranding, şu andaki programa göre 2 Haziran 2020’de bilgisayarda olacak.