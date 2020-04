Sony, The Last of Us Part II Sızıntılarını Siliyor

Sony, uzun süredir beklenen ve Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us: Part II oyununun internete sızan görüntülerini silmek için mücadele ediyor. Oyun yakın zamanda süresiz olarak ertelenmişti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok oyunun çıkışı ertelendi. Son olarak, büyük bir ilgiyle beklenen ve Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us: Part II süresiz olarak ertelenmişti. Oyunun ertelendiği açıklandıktan çok kısa bir süre sonra oyuna dair bir oynanış videosu internete sızmıştı. Biz de haberimizde bu içeriğe yer vermiş ve sizlerle paylaşmıştık. Sony bu görüntüleri kaldırmaya çalışıyor. Sony, The Last of Us Part II’nin izlerini siliyor Öncelikle belirtmek gerekiyor ki bu içerik, oyunla ilgili spoiler olabilecek bilgiler barındırıyor. Oyunun hikayesi hakkında bilgi almak istemiyorsanız lütfen daha fazla okumayın. Oyuna dair görüntülerden birinde, Ellie ve Dina’nın karlı bir bölgede ata bindiklerini ve bir film serisi hakkında konuştuklarını görmüştük. Bu kısım, hikaye açısından çok fazla detay vermese de dikkat çekiyordu. İLGİLİ HABER The Last of Us 2, Koronavirüs Yüzünden Tekrar Ertelendi Daha ilgi çekici bir başka videoda ise bir mini oyun karşımıza çıkıyordu. Bu videoda Ellie gitar çalışıyordu. Oyuncu da kontrol çubuğu ve DualShock dokunmatiğini kullanarak akorlar çalabiliyordu. YouTube içerikleri siliniyor Oyunun sızan ve YouTube’a yüklenen ilk versiyonlarına artık erişilemiyor. İlk video özel hale getirilirken ikinci video ise Sony Interactive Entertainment LLC tarafından telif nedeniyle şikayet edildi ve kaldırıldı. Videoların yakın zamanda tamamen kaldırılması bekleniyor. İLGİLİ HABER Ertelenen The Last of Us Part II'den Yeni Ekran Görüntüleri Geldi Sony şimdi de bu görüntülerin tamamen kaldırılması, internette yer alan kopyalarının da engellenmesi için çalışıyor ancak bu hiç de kolay gözükmüyor. Daha önce benzer girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu görüntüler oyunun test aşamasında yer alıyor, haliyle son versiyonunda bu sahnelerle karşılaşıp karşılaşmayacağımız konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Yine de erteleme kararından birkaç gün sonra böyle içeriklerin ortaya çıkması, Naughty Dog için büyük bir talihsizlik olarak kabul ediliyor. Sony'nin içerikleri kaldırmada başarılı olup olmayacağı ise bilinmiyor.

