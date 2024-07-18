Özellikle bu sıcak havalarda olmazsa olmazımız deodorantların giysilerimizde leke bıraktığına şahit oluyoruz. Kimi kıyafette bir iz oluşurken kimisinde görünmüyor bile. Bunun özel bir sebebi var!

Bakıldığında beyaz ve ter lekesi gibi görünse de aslında ter lekesinden ayırt edici bir yönü var.

Çünkü deodorant lekesi, terin aksine giydiğiniz kumaşa göre farklılık gösteriyor.

Peki neden giysilerimiz deodorant lekesi oluyor?

Deodorantların içindeki bazı kimyasallar, kıyafetlerin kumaşıyla reaksiyona girerek lekelenmeye neden olabilir. Özellikle alüminyum tuzları içeren antiperspirantlar, terle karışarak beyaz veya sarı lekeler oluşturabilir.

Tabii yalnızca bununla sınırlı değil. Deodorant ve ter birleştiğinde, kıyafetlerde leke oluşabiliyor. Tuz ve diğer bileşenler içeren ter ile deodoranttaki kimyasallarla birleşerek leke yapıcı bir bileşim oluşturabilir.

Kumaş kalitesi de leke oluşumunu etkiliyor.

Bazı kumaş türleri deodorant lekelerine karşı daha hassastır. Özellikle pamuklu ve sentetik kumaşlar, deodoranttaki kimyasalları emebilir ve bu da lekelere yol açabilir. İnce ve açık renkli kumaşlar bu lekeleri daha belirgin hâle getirebilir.

Lekeleri önlemek için ne yapabiliriz?

Alkolsüz ve alüminyumsuz deodorantlar kullanmak, bu lekeleri önlemek için önemli bir faktördür. Bunun yanında deodorantı uyguladıktan hemen sonra kıyafet giymek, kurumamış deodorantın giysiye bulaşmasını sağlıyor. Bu da istenmeyen leke görünümüne zemin hazırlıyor.

Özellikle çok miktarda uygulanan deodorantlar da leke riskini artırdığı için daha dikkatli ve ölçülü kullanmakta fayda var. Bu maddelere dikkat ettiğiniz sürece giysilerinizdeki beyaz leke oluşumunu minimuma indirmiş olacaksınız!

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