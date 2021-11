Depremlerin Ağaçların Daha Hızlı Büyüttüğü Keşfedildi

Gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, meydana gelen depremlerin ağaçların büyümesine katkı sağladığı belirlendi.

Dünya genelinde ve özelde ise ülkemizde gerçekleşen yangınlar birçok insanı derinden etkiledi. Sadece yangınlar değil, çeşitli bölgelerde oluşan kuraklıklar, uzun vadede dünyayı bekleyen bir tehlike olarak iklim krizi gibi problemler de tüm insanları üzebilecek sorunlar olarak bizi bekliyor.

Doğayı ve haliyle insanları tehdit eden bir diğer afet ise elbette depremler. Türkiye tarihinde de can kaybına sebep olan birçok şiddetli deprem bulunuyor. Her ne kadar her zaman korkutucu bir unsur olsa da, bilim insanları depremlerin ağaçlara yönelik önemli bir katkısını ortaya çıkardı.

Büyük depremler ağaçları büyütüyor

Yapılan araştırmada, depremlerin ağaçların büyümesini nasıl etkilediği, depremden sonra ağaçların yapılarında nasıl değişikliklerin gerçekleştiği gibi incelemelerde bulunuldu. Araştırma ekibinin yöneticisi olan ve yazarları arasında yer alan hidrolog Christian Mohr, araştırma sonucunda ortaya çıkan bulguları, "Büyük depremler su akışının akışını artırabilir, yeraltı suyu seviyelerini yükseltebilir ve böylece su sınırlı ortamlarda bitki köklerinin suya daha fazla erişimini sağlayabilir" şeklinde açıkladı.

Araştırmacılar, hipotezlerini test etmek için Şili'de 2010 yılında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin Pinus Radiata çam ağaçlarını nasıl etkilediğini incelediler. Ağaçtan alınan çekirdekler aracılığıyla ağaçların hücrelerinde karbon izotoplarının oranı, ağaç sağlığı, büyümesi, su mevcudiyeti gibi etkenler incelendi. İncelemeler sonucunda ağaçtaki büyümenin depremden sonra artışa geçtiği tespit edildi.