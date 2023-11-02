The Walt Disney Company, video içerik platformu Hulu'nun Comcast Corp.'un elinde kalan %33'lük hisseleri almak için harekete geçtiğini açıkladı.

Disney denildiği zaman akla gelen ilk yayım platformu elbette ki Disney+. Zaten bu isimde bir platform varken insanın aklına başka bir platformun gelmesi hiç de olası değil. Disney, aynı zamanda çevrim içi dizi ve film platformu Hulu'nun %67 hissesinin de sahibi. Eğlence sektörünün devi, Comcast'ın elindeki kalan hisseleri de almanın hazırlıklarını yapıyor.

The Walt Disney Company'den yapılan açıklamada firmanın, Comcast'a bağlı olan NBC Universal'ın elindeki Hulu hisselerini alacağı duyuruldu. 1 Kasım'da yaptığı toplantıda Comcast, daha önceki anlaşmaları uyarınca Disney'i anlaşma yapmaya çağırmıştı. Disney bu çağrıya yanıt vermekte gecikmedi.

Disney, Hulu'nun tek sahibi olmak için 8,61 milyar dolar ödeyecek

Anlaşma gereğince Disney'in NBCU'ya 8,61 milyar dolar ödeyeceği ifade ediliyor. İki firma arasında 2019 yılında yapılan anlaşmada Hulu'nun, Comcast'ın elindeki hisselerin taban fiyatı olarak 27,5 milyar dolar belirlenmişti. Comcast'ın Disney'e ödemesi gereken var olan sermaye borçlar ve diğer ödemeler bu rakamdan düşüldüğünde geriye 8,61 milyar dolar kalıyor.

Her iki firma da anlaşmanın şartlarında anlaşmış olsa da satış sürecinin tamamlanması 2024 yılında tamamlanabilecek gibi gözüküyor. Bu boyuttaki değişimlerin şirket organizasyonlarına da etkisi oluyor. Ayrıca 8,61 milyar dolarlık bir anlaşma tam olarak noterde ikinci el Doblo satışına benzemiyor, elinde hâli hazırda Disney+ olan The Walt Disney'in gerçekleştirmek istediği işlemin onaylanması gerekiyor.

Disney'in ileride iki farklı platformu birleştirme yoluna gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor. Bazen platformlar, giderleri azaltmak ve kullanıcı sayısını arttırmak için birleştirilebiliyor. Disney'in bu alanda nasıl bir yol izleyeceği şimdilik gizemini koruyor olsa da daha önce Disney CEO'su Bob Iger, iki platformun içeriklerinin de yer aldığı bir platform fikrinden bahsetmişti.