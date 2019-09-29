Dizel Motorlar Neden Zamanla Güç ve Verimlilik Kaybediyor?

Dizel motorlar, diğer motor türlerine göre daha dayanıklıdır ve uygun bakımlar yapıldığı sürece yüzbinlerce kilometre kullanılabilir ancak zamanla en iyi bakılan motorlar bile güç ve verimlilik kaybediyor. Peki bu neden oluyor?

Dizel motorlar, genellikle benzinli motorlara göre daha verimli yakıt tüketimi gerçekleştirdikleri için insanlar tarafından tercih edilir. Bu motorlarda kullanılan malzemelerin daha dayanıklı olması, motorun ömrünün uzun olmasını sağlıyor ve bu da insanları kendisine çeken etkenlerden biri olarak görülüyor.

Elbette biraz dikkat ve bakım gerektiren dizel motorların bakımları düzgün yapılırsa, kullanıcısını üzmeyecek şekilde yüzbinlerce kilometre yol kat edebiliyor. Yine de en iyi şekilde bakıldığını düşündüğünüz dizel motorlar bile bir süre sonra gücünü ve yakıt verimliliğini kaybedebiliyor. Peki buna ne sebep oluyor?

Yakıt enjektörleri güç kaybının en büyük sebebi

Otomobil videoları çeken Engineering Explanied kanalının sahibi Jason Fenske, bu soruya yanıt bulabilmek için petrol şirketi ExxonMobil’in test laboratuvarına gitti. Jason, laboratuvarda yapılan testlerde dizel motorların güç ve verimlilik kaybı için birkaç sebebi olduğunu ancak en büyük problemin yakıt enjektörleriyle alakalı olduğunu fark etti.

Dizel motorlarda yüksek basınçla yakıt, silindirlere püskürtülüyor. Yakıt püskürten küçük yakıt enjektörlerinde de zamanla karbon birikebiliyor. Bu karbon birikmesiyle birlikte dizel motorlar daha az güç üretmeye ve daha fazla yakıt emmeye başlıyorlar. Eğer dizel motorlu bir arabanız varsa ve artık aracınızın eskisi gibi çalışmadığını fark ettiyseniz, yakıt enjektörlerine göz atmanız gerekiyor olabilir.