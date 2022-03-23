Dünyada ve ülkemizde en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ı artık kullanmak istemiyor ve hesabınızı kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız uygulamanız gereken birkaç basit adım var. Gelin Instagram hesap silme nasıl yapılır yakından bakalım ve uygulamanız gerekenleri adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Meta, eski adıyla Facebook şirketinin sahibi olduğu Instagram sosyal medya platformu dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip. Neredeyse herkesin bir Instagram hesabı var ama artık onlardan biri olmak istemiyorsanız hesabınızı kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Instagram hesap silme işlemi sonrası hesabınız tamamen kapatılacak ve hesabınıza ait verilerin tamamı kalıcı olarak silinecektir.

Instagram hesap silme işlemi mobil uygulama üzerinden yapılmıyor. Hatta platformun sitesi üzerinden bile bu işlemi gerçekleştirmeniz biraz zor. Bu nedenle Instagram kapatma linkine sahip olmalı ve bu bağlantı üzerinden kapatma işlemini gerçekleştirmelisiniz. Merak etmeyin, hesap silme işlemi için uygulamanız gereken birkaç basit adım var. Gelin Instagram hesap silme nasıl yapılır yakından bakalım ve uygulamanız gerekenleri adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Adım #1: Instagram hesap silme sayfasını açın:

Instagram hesap silme işlemi için ilk olarak söz konusu işlemi yapacağınız sayfayı açmalısınız. Bu işlem Instagram mobil uygulaması üzerinden yapılmıyor. Hatta internet sitesi üzerinden giriş yaparsanız bile hesap silme sayfasına ulaşmanız epey zor olacaktır.

Instagram hesap silme sayfasını masaüstü ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden açabilirsiniz. Bağlantı şu şekildedir; https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ Bu dizinleri içermeyen bağlantılar görürseniz açmayın. Çünkü pek çok dolandırıcı hesap bilgilerinizi ele geçirmek için sahte hesap silme linkleri paylaşabilir.

Adım #2: Silmek istediğiniz Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Masaüstü ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden Instagram hesap silme bağlantısını açtıktan sonra silmek istediğiniz Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapmanız gerekiyor. Daha önce giriş yaptıysanız gerekmez ancak ilk kez tarayıcıda Instagram hesabınızı açacaksanız kullanıcı adınız ya da kayıtlı e-posta adresinizle ve şifrenizle giriş yapmalısınız. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyorsanız cep telefonunuza gelen SMS kodunu da yazmalısınız.

Adım #3: Hesabınızı silme nedeninizi seçin:

Tüm platformlar gibi Instagram da neden bir kullanıcı kaybettiğini merak edecektir. Hesap silme gerekçeniz olarak şu nedenlerden dilediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz;

Takip edecek kişiler bulamıyorum

Çok zamanımı alıyor

Bir şeyi kaldırmak istiyorum

Kullanmaya başlamakta zorlandım

Çok fazla reklam var

İkinci bir hesap açtım

Gizlilikle ilgili endişeler

Başka bir şey

Instagram hesabınızı neden sildiğinizin sorulması yalnızca bir prosedürdür. Yani hangi nedeni seçerseniz seçin hesabınızı silebilirsiniz. Bu nedenle çok da seçici olmanıza gerek yok, birini seçin ve devam edin.

Adım #4: Silmek istediğiniz Instagram hesap şifrenizi girin:

Instagram hesap silme işlemi son derece radikal bir karar olduğu için yanlışlıkla yapılmasının ya da bir başkası tarafından yapılmasının önüne geçmek için sizden yeniden şifreniz istenecektir. Bu tür bir güvenlik önlemi pek çok platformdaki silme işleminde karşınıza çıkacaktır ve şifre girmeden hesabınızın silinmesine izin verilmeyecektir.

Adım #5: Silme işlemini onaylayın:

Hesabınızı neden sildiğinizi seçtikten ve şifrenizi girdikten sonra silme işlemini onaylayacak olan butona dokunabilir, tıklayabilirsiniz. İşlemi onayladığınız anda hesabınız kapanır ancak hemen silinmez. Instagram, 30 günlük bir emin olma süresi sunar. 30 gün içerisinde tarayıcı ya da mobil uygulama üzerinden hesabınıza giriş yaparsanız silme işlemi iptal olacak ve hesabınızı kullanmaya devam edeceksiniz.

Instagram hesabımı sileyim mi, devre dışı mı bırakayım?

Bu durum tamamen kullanıcı tercihine bağlıdır. Eğer yalnızca sıkıldıysanız ve bir süre ara vermek istiyorsanız Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak yani devre dışı bırakmak en doğru tercih olacaktır. Biraz kafanızı dinledikten sonra istediğiniz zaman kolayca açabiliyor olmanız daha güven veren bir seçenek.

Instagram hesabınızı uzun süredir kullanıyorsanız hesap silme işlemi bir nevi tüm anılarınızı ortadan kaldıracaktır. Hesabınızı neden silmek istediğinizden emin olun. Paylaşımlarınız ya da takipçilerinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu durumu Instagram’a bildirerek yardım alabilirsiniz.

Instagram hesap silme yani kalıcı olarak kapatma işlemi 30 gün içinde giriş yapılmazsa geri alınamaz bir işlemdir. Bu nedenle Instagram bile önce hesabınızı geçici olarak kapatmanızı öneriyor. Baktınız işler yolunda, Instagram yokken daha mutlu bir insan oldunuz; o zaman gönül rahatlığıyla hesabınızı silebilirsiniz.

Instagram hesap silme ve devre dışı bırakma yani geçici ve kalıcı hesap kapatma işlemleri nasıl yapılır sorularını yanıtlayarak konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Adımları uygularken sıradışı bir sorunla karşılaşıyorsanız Instagram ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Instagram hesap silme işlemi hakkında bilmeniz gerekenler:

Instagram hesap silme işlemi, dondurma gibi değildir. Instagram hesabınızı dondurduğunuz zaman aradan aylar geçse bile giriş yaparak hesabınızı geri alabilirsiniz. Ancak yukarıda anlattığımız adımları uygulayarak Instagram hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz zaman vazgeçmek için yalnızca 30 gününüz var.

Verilen süre boyunca hesabınız kapatılacaktır. Yani diğer kullanıcılar hesabınızı göremezler. Verilen süre içinde hesaba giriş yapılmadığı takdirde geri dönülmez bir şekilde tüm verileriniz silinecektir. Gönderileriniz, yorumlarınız, etiketleriniz ve benzeri tamamen silinir. Ancak özel mesajlar silinmez. Bu nedenle hesap silme işlemi öncesi ufak bir temizlik yapmak isteyebilirsiniz.

Hesabınız tamamen silindikten sonra aynı e-posta adresi ile yeni bir Instagram hesabı açmanız mümkün ancak aynı kullanıcı adını hemen alamıyorsunuz. Hesabınızın silindikten bir hafta ile 15 gün arası bir süre sonra sildiğiniz hesaba ait kullanıcı adını tekrar alabilirsiniz. Elbette, bu süre zarfında başka bir kullanıcı sizin bıraktığınız kullanıcı adını almış olabilir.

Instagram geçici hesap kapatma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Instagram internet sitesini açın.

Buradan Instagram internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #4: Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Profili Düzenle butonuna tıklayın. Adım #5: Hesabımı Geçici Olarak Kapat yazısına tıklayın.

Hesabımı Geçici Olarak Kapat yazısına tıklayın. Adım #6: Hesap kapatma nedeninizi seçin.

Hesap kapatma nedeninizi seçin. Adım #7: Instagram şifrenizi girin.

Instagram şifrenizi girin. Adım #8: Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklayın.

Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklayın. Instagram hesabınız geçici olarak kapatıldı.

Hesabınızı yeniden aktif hale getirmek için giriş yapmanız yeterli.

Instagram geçici hesap kapatma yani devre dışı bırakma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu işlem mobil uygulama üzerinden yapılamıyor. Mobil ya da masaüstü internet tarayıcınız üzerinden Instagram internet sitesini açmalı ve adımları o şekilde uygulamalısınız.

Hesabınızı neden kapattığınız çok da önemli değil. Instagram yalnızca hizmetini iyileştirmek için bir geri dönüş alıyor. Şifrenizi tekrar istemesinin nedeni ise güvenlik. Hesabınızı geçici olarak kapattığınız zaman arşiviniz, paylaşımlarınız ya da mesajlarınız silinmez. Ancak siz sanki hesabı tamamen silmişsiniz gibi ortadan kaybolur. Instagram hesabınıza giriş yaptığınız zaman hesabınız yeniden aktif hale gelir.

Tövbe ettim sosyal medyaya daha da kullanmam diyenler için Instagram hesap silme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve hesap silmek için uygulamanız gerekenleri adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Instagram hesabınızı silme yöntemlerinden kalıcı olanı seçerseniz, yapacağınız bu işleminin geri dönülmez olduğunu unutmayın. Eğer geçici olarak hesabınızı kapatırsanız, tekrar giriş yaparak bu hesabı yeniden aktif edebilirsiniz.