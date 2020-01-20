Domates, Biber ve Salatalığın Yüzde 15'i Zehirli

Bülent Şık isimli gıda mühendisi, Türkiye'de en çok tüketilen sebzeleri araştırdı. Mühendis; domates, biber ve salatalık üzerinde yaptığı incelemelerde bu besinlerin yüzde 15'inin kullanılması tamamen yasak olan "pestisit" maddesini içerdiğini ifade etti.

Greenpeace Akdeniz için çalışmalarını yürüten Bülent Şık isimli bir Gıda Mühendisi, yaptığı çalışmalarla çok önemli bir sonucu ortaya koydu. Çalışmalarını, "Soframızdaki Tehlike: Pestisit" isimli bir raporla kamuoyuna aktaran Şık, Türkiye'deki biber, salatalık ve domateslerin yüzde 15'inin zehirli olduğunu açıkladı.

Gıda mühendisi, çalışmasını yapmak için Türkiye'de hizmet veren 5 süper market ve bir de semt pazarından alışveriş yaptı. 2019 yılının ağustos, ekim ve kasım aylarında aynı alışverişi yapan Şık, her seferinde 30'ar adet domates, biber ve salatalık aldı. Satın aldığı ürünleri inceleyen bilim insanı, hiç de istenmedik sonuçlara ulaştı.

Bülent Şık, yaptığı araştırmalar sonucunda 90 adet sebzenin 14'ünde kullanılması tamamen yasak olan pestisite, 46 tanesinde ise hormonal sistem üzerinde etkisi olan pestisite denk geldiğini açıkladı. Üstelik şık, bu çalışmalar kapsamında elde ettiği verileri uluslararası bir laboratuvarda inceletmişti. Yani yapılan incelemelerde yanlışlık yapılmış olması neredeyse mümkün değildi.

Gıda mühendisi, ağustos ayında aldığı sebzelerde bulunan pestisit sayısının 56, ekim ayında 96 ve kasım ayında ise 139'a çıktığını söylüyor. Şık, pestisit sayısındaki artış nedeninin söz konusu sebzelerin mevsiminin geçmiş olmasına bağlıyor. Yani bu gıdaların soframıza gelmesine aracı olanlar, kış mevsiminde domates, salatalık ve biber yetiştirilmesi için daha fazla pestisit kullanıyorlar.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şık, yaptığı çalışmadan elde ettiği sonuçların hiç de iç açıcı olmadığını ve insanların, sevdiklerine aslında zehir yedirdiklerini söylüyor. Şık'a göre Türkiye, her anlamda kendi domates, biber ve salatalığını yetiştirebilecek düzeyde ve ayrıca bunun için ithalata da gerek yok. Gıda mühendisi ayrıca, bu sorunun üstesinden nasıl gelinebileceğine dair bir tavsiye de veriyor.