Donald Trump'ın Telefonu T1, Aylar Sonra Tekrar Ortaya Çıktı: İşte Yeni Bilgiler!

Donald Trump'ın akıllı telefon projesi T1 hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamaya göre telefonun teknik özellikleri ve tasarımında bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca fiyat tarafında da artışlar var.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan bir ay kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl duyurulan akıllı telefon projesinden bahsetmiştik. Şirket, yaptığı açıklamaya göre telefonları çoktan teslim etmiş olacaktı ancak bu gerçekleşmemişti. Hâl böyle olunca kafa karışıkları vardı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. T1 isimli telefonu geliştirilen ekibin yöneticilerine ulaşmayı başaran The Verge, son gelişmeleri paylaştı. Yapılan açıklamalar, telefonun tasarımında ve özelliklerinde bazı değişiklikler olduğunu gözler önüne seriyor.

Telefonun tasarımı Samsung'a döndü!

Daha önce paylaşılan görsellerde T1, iPhone'lardakine benzer üçlü kamera kurulumu barındırıyordu. Paylaşılan son görüntüde ise bir kamera çerçevesi ve dikey olarak hizalanmış kamera kurulumu görüyoruz. Yani telefon, iPhone'dan ziyade artık Samsung Galaxy telefonlara benzeyecek.

Donald Trump'ın Akıllı Telefon Projesine Ne Oldu? Donald Trump'ın Akıllı Telefon Projesine Ne Oldu?

Ayrıca orta seviye Snapdragon 7 işlemci, 512 GB depolama alanı, 5.000 mAh batarya ve 50 MP selfie kamera gibi özellikler, T1'de mevcut olacak. Trump Mobile firmasının yöneticilerine göre yaklaşmakta olan telefon, gold rengini korumaya devam edecek ve arka kasadaki T1 logosunu barındırmayacak. ABD bayrağına ev sahipliği yapacak T1, ne yazık ki 499 dolar olarak açıklanan fiyatından daha pahalıya satılacak.

