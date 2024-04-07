Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlıkla ilgili sorulara yardımcı olması amacıyla S.A.R.A.H. adlı yapay zekâ aracını kullanıma sundu.

7 Nisan bütün dünyada Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu önemli gün öncesinde, insanlara sağlıkla ilgili sorularını çözmekte yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla geliştirdiği yapay zekâ aracını tanıttı. S.A.R.A.H. (Smart AI Resource Assistant for Health - Sağlık için Akıllı Yapay Zekâ Kaynak Asistanı) adlı araç, kullanıcıların sorularını mikrofon aracılığıyla dinleyip gerçek zamanlı olarak yanıtlayabiliyor. Yanıtlar ise ekranda yer alan ve bir kadın yüzü şeklindeki animasyonla veriliyor.

Şu anda sekiz dil anlayabiliyor

Önemli sağlık sorunları konusunda insanlara bilgi vermesi amacıyla oluşturulan yapay zekâ aracı şu anda sekiz dilde söylenenleri anlayabiliyor. Bu diller ise İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Hintçe ve Rusça olarak belirtiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sağlığın geleceği dijitaldir. SARAH bize yapay zekanın gelecekte sağlık bilgilerine erişimi daha interaktif bir şekilde iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğine dair bir fikir veriyor" ifadelerini kullandı. WHO ise açıklamasında daha temkinli davrandı ve "Yapay zeka halk sağlığını güçlendirmek için muazzam bir potansiyele sahip olsa da eşit erişim, gizlilik, güvenlik ve doğruluk, veri koruma ve önyargı gibi önemli etik kaygıları da beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yapay zekâ aracı, ruh sağlığını iyileştirme, sağlığa yararlı gıdalar, kanserin belirtileri, bağırsak sağlığı, horlamayı durdurma, yüksek ve düşük tansiyon, bireysel sporların sağlığa etkisi gibi konulardaki soruları da cevaplandırabiliyor.