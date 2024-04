Son dönemde yapay zekâ araçları sunan internet sitelerinin ve platformların sayısı ciddi şekilde arttı. Yeni bir site, tüm bu araçlar arasından yapmak istediğiniz şeye en uygun araçları bulmayı sağlıyor.

Teknoloji dünyasında son büyük yenilik elbette ki yapay zekâ ve artık yapay zekâ araçları, arama motorlarından işletim sistemlerine, oyun motorlarından sosyal medya uygulamalarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Üstelik artık ChatGPT başta olmak üzere pek çok aracı kullanmak için abone olmak bile gerekmiyor.

Artık elimizi sallasak bir başka yapay zekâ aracına çarptığı bu dönemde, ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayabilecek yapay zekâyı bulmak, ilgilendiğimiz alanda kullanılabilecek bir araç olup olmadığını keşfetmek zaman alabiliyor. Bu sorunu çözmesi amacıyla, What AI Can Do Today adlı bir internet sitesi faaliyete alındı.

"Yapay zekâ bugün bize ne yapsın biliyor musun?"

Aslında sitenin çalışma mantığı, sosyal medyada sık sık gördüğümüz "Şimdi size hiç para harcamadan ayda 3 katrilyon kazandırcam, yapay zekâya isim buldurdum, resim çizdirdim, ChatGPT ile tanıtım yazdırdım resmileri satıyorum"cuların mantığı ile aynı: Herhangi bir şeyi, yapay zekâ araçlarının yapabileceği adımlara bölüp sonrasında da hangi adımda hangi yapay zekânın kullanılabileceğini açıklıyor.

Peki bu site nasıl çalışıyor? Sitenin yaratıcılarından gelen açıklamalara göre, What AI Can Do Today de ChatGPT Plus'ta gördüğümüz GPT-4 modeli ile eğitildi. Basit bir arayüze sahip olan site, gelen komutlara göre listeler hazırlayıp tavsiyeler sunuyor. En azından bir şeyleri denemek ya da alternatif araçlar görmek için What Can AI Do Today iyi bir alternatif olarak göze çarpıyor.