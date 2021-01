2020 Dünya Tasarım Sıralamasındaki Ülkeler Açıklandı

Her yıl A'Design Award and Competition tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Dünya Tasarım Sıralaması 2020 belli oldu. Türkiye, toplam 528 ödülle listede 9.sırada yer aldı.

2021 yılının gelişiyle birlikte Dünya Tasarım Sıralaması (WDR) 2020 açıklandı. A'Design Award and Competition tarafından düzenlenen bu listede, ülkeler sahip oldukları tasarım ödüllerine göre sıralandı.

Çin, her yıl olduğu gibi bu yılda da diğer ülkeleri gerisinde bırakarak listede birinci sıraya yerleşti. ABD ve Japonya, Çin’i takip eden ülkeler arasındaydı. Türkiye ise bu listede 528 ödülle birlikte 9.sırada yer aldı.

A'Design Award and Competition, küresel tasarım kültürünü teşvik etmek amacıyla her yıl düzenli olarak Dünya Tasarım Sıralaması hazırlamaya devam ediyor. Bu listede ülkeler, tasarımcılar tarafından temsil edilirken, tasarımcıların aldığı her bir ödül o ülke için puan olarak kaydediliyor.

Makedonya, Maldivler, Laos, Esvatini, Kenya ve Ermenistan bu listeye dahil edilen 6 yeni ülke oldu. Sıralamada zirveye Çin otururken, Moğolistan en son sıradaydı. Türkiye; 14 Platin, 83 Altın, 135 Gümüş, 139 Bronz ve 157 Demir olmak üzere toplamda 528 tasarım ödülüyle, listede 9. sıraya yerleştirildi. Geçtiğimiz sene toplamda 409 ödül alan ülkemiz, listede 7. sıradaydı. Dünya Tasarım Sıralaması tam listeye göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dünya Tasarım Sıralaması'nda puanlama nasıl yapılıyor?

Dünya Tasarım Sıralaması’nda yer alan tasarımlar, A'Design Award and Competition tarafından belirlenen jüri tarafından oylanıyor. Jüri üyelerinin içerisinde akademisyenler, basın mensupları ve yaratıcı tasarım konusunda uzman kişiler bulunuyor. Her bir tasarım, jüri üyeleri tarafından 0 ila 100 arasında bir puanlamaya tabi tutuluyor ve ardından verilen puanlamalar jürinin o tasarım hakkındaki yetkinliğine göre düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından katılım gösteren tasarımcılar, düzenlenen puanlamaya göre belirli kategoriler altında ödül almaya layık görülüyor.