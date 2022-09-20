Bilim insanları, bugüne kadar muhtemelen sadece duştayken aklınıza gelmiş olabilecek o sorunun cevabını verdi: Dünya üzerinde toplamda kaç karınca yaşıyor?

Çalışkanlıklarıyla bilinen karıncalar bilim dünyasının çalışma konularından birisi olmaya devam ederken bugüne kadar karıncalar hakkında pek çok faydalı ve hayranlık uyandırıcı bilgiye ulaştık. Peki hiç durduk yere dünya üzerinde toplamda kaç karınca yaşadığını düşündüğünüz oldu mu? Bizim de olmadı ama bilim dünyası bu soruya da cevap verdi.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan PNAS dergisinde yayımlanan yeni araştırmada bilim insanları, dünya üzerine kaç karıncanın yaşadığını hesapladı. Sorunun cevabı, düşündüğünüzden çok daha fazlaydı.

Üşenmeden hesaplandı: Dünya üzerinde kaç karınca yaşıyor?

15.700 tanımlanan türü ve alt türü olan karıncaların sayısını hesaplamak pek de kolay olmadı. Bilim insanları, bugüne kadar yayımlanan 489 farklı araştırmayı ele aldı. Karıncaların sayısının hesaplanması için ormanlar, çöller, çayırlar ve şehirler gibi tüm alanlarda yaşayan, dünyanın her bir kıtasındaki büyük habitatlar ele alındı.

Ele alınan yüzlerce araştırmada karıncaların tahmini sayısı, bilim insanları tarafından oluşturulan tuzaklara yakalanan karıncalarla veriliyordu. Bilim insanları, bu yaklaşık sayılardan yola çıkarak yeni bir tahmini sayı vermeyi başardı: Dünya üzerinde yaklaşık 20 katrilyon (16 adet sıfır) karınca yaşıyor! Üstelik bu sayı, bilim insanlarına göre ‘tutucu’ bir tahmin olsa bile, daha önceki tahminlerden 2 ila 20 kat kadar daha yüksek.

Peki, bu kadar karınca ne kadar ağırlığa sahip desek?

Bilim insanları, karıncaların yaklaşık sayısını hesapladıktan sonra bu sorunun cevabının da peşine düştü. Fakat karıncaların ağırlıkları türüne göre fazlasıyla değişiklik gösterdiğinden net bir cevabı verilemiyordu. Zira karıncaların türüne göre 1 ila 150 miligram ağırlığa sahip oldukları biliniyor. Her gün gördüğümüz siyah ve küçük dostlarımız ise ortalama 5-7 miligram ağırlığında.

Fakat bu ağırlık, karıncaların bireysel olarak vücutlarında sahip olduğu tüm malzemelerle hesaplanıyor. Bilim insanları, hesabın daha tutarlı olabilmesi için canlıların vücudundan sıvının çıkarılmasıyla elde edilen ‘kuru ağırlığın’ peşine düştü. Bu ağırlık, aynı zamanda canlıların ekosistemdeki biyokütlelerini de gösteriyordu.

Yapılan hesaplama sonucunda bilim insanları, 20 katrilyon karıncanın yaklaşık 12 milyon ton kuru ağırlığa (ya da biyokütleye) sahip olduğu sonucuna vardı. Bu sayı,