Dünyada En Çok Trafik Sıkışıklığı Yaşanan Şehirler Açıklandı

38 ülkede ve 220 şehirde yapılan araştırmada İstanbul, 2018 yılında dünyada en çok trafik sorunu yaşayan ikinci şehir oldu.

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX, her yıl yayınladığı listenin 2018 yılı araştırmasını da basınla paylaştı. İstanbul, listede sadece Rusya'nın başkenti Moskova'yı geride bırakabildi ve 220 kent arasında maalesef ikinci oldu.

Tıpkı 2017 yılında olduğu gibi Moskova, bu yıl da listenin en tepesinde yer aldı. Geçtiğimiz sene listenin 2. sırasında yer alan Kolombiya'nın başkenti Bogota, İstanbul tarafından geçilerek 3. sıraya yer aldı.

Maalesef listedeki tek şehrimiz de İstanbul değil: Listede Ankara 11. sırada yer alırken, İzmir ise 12. sırada kendine yer buldu.

Dünyanın Trafiği En Çok Sıkışan Şehirleri

1. Moskova - Rusya

2. İstanbul - Türkiye

3. Bogota - Kolombiya

4. Mexico City - Meksika

5. Sao Paulo - Brezilya

6. Londra - İngiltere

7. Rio de Janeiro - Brezilya

8. Boston - ABD

9. St Petersburg - Rusya

10. Roma - İtalya

11. Ankara - Türkiye

12. Izmir - Türkye

13. Sydney - Avustralya

14. Singapur - Singapur

15. Berlin - Almanya

16. Paris - Fransa

17. Melbourne - Avustralya

18. Belo Horizonte - Brezilya

19. Washington DC - ABD

20. Toronto - Kanada

21. Guayaquil - Ekvador

22. Madrid - İspanya

23. Chicago - ABD

24. Brisbane - Avustralya

25. Medellin - Kolombiya