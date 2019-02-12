Dünyada En Çok Trafik Sıkışıklığı Yaşanan Şehirler Açıklandı

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX, her yıl yayınladığı listenin 2018 yılı araştırmasını da basınla paylaştı. İstanbul, listede sadece Rusya'nın başkenti Moskova'yı geride bırakabildi ve 220 kent arasında maalesef ikinci oldu.
Tıpkı 2017 yılında olduğu gibi Moskova, bu yıl da listenin en tepesinde yer aldı. Geçtiğimiz sene listenin 2. sırasında yer alan Kolombiya'nın başkenti Bogota, İstanbul tarafından geçilerek 3. sıraya yer aldı.
Maalesef listedeki tek şehrimiz de İstanbul değil: Listede Ankara 11. sırada yer alırken, İzmir ise 12. sırada kendine yer buldu.
Dünyanın Trafiği En Çok Sıkışan Şehirleri
1. Moskova - Rusya
2. İstanbul - Türkiye
3. Bogota - Kolombiya
4. Mexico City - Meksika
5. Sao Paulo - Brezilya
6. Londra - İngiltere
7. Rio de Janeiro - Brezilya
8. Boston - ABD
9. St Petersburg - Rusya
10. Roma - İtalya
11. Ankara - Türkiye
12. Izmir - Türkye
13. Sydney - Avustralya
14. Singapur - Singapur
15. Berlin - Almanya
16. Paris - Fransa
17. Melbourne - Avustralya
18. Belo Horizonte - Brezilya
19. Washington DC - ABD
20. Toronto - Kanada
21. Guayaquil - Ekvador
22. Madrid - İspanya
23. Chicago - ABD
24. Brisbane - Avustralya
25. Medellin - Kolombiya