Dünyanın İlk Yaşam Formlarından Biri Yeniden Oluşturuldu

Dusiburg-Essen Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaptıkları bir çalışma sonucunda dünyadaki ilk yaşam formlarından birisini meydana getirdiklerini iddia ettiler. Araştırmacıların çalışması henüz bilimsel olarak onaylanmadı.

Dünya üzerindeki yaşamın nasıl meydana geldiği uzun zamandır bilim dünyasında tartışılan bir konu. Bu konuda her ne kadar araştırma yapılsa da araştırmacılar hâlâ net bir cevap bulabilmiş değiller ancak geçtiğimiz günlerde bir araştırma ekibi, oldukça ilginç bir açıklama yaptı.

Duisburg-Essen Üniversitesi’nden araştırmacılar, gezegenimizin derinliklerinde bir deney gerçekleştirdi. Araştırmacıların deneyi gerçekleştirdikleri derinlik, bundan 3,8 milyar yıl önce dünya üzerinde ilk yaşamın meydana geldiğini düşündükleri derinlikle aynıydı. Araştırmacılar, bu deneyle dünya üzerindeki ilk yaşam formlarından birisini oluşturmayı başardıklarını açıkladılar.

İlk yaşam formlarından birisi oluşturuldu:

İlk yaşamın görüldüğüne inanılan derinlikte dünyanın o dönemki sert koşullarını yeniden oluşturan araştırma ekibi, burada iki hafta 1.500 kesecik oluşturup yok ettiklerini açıkladılar. Araştırmacıların bahsettiği kesecikler, hücre zarlarına benzeyen baloncuk benzeri biyolojik yapılardı.

Araştırmacılar tarafından önümüzdeki ay yayınlanacak olan bir kitap içerisinde bu deney detaylı bir şekilde anlatılacak. Araştırmacıların bu çalışmaları bilimsel olarak doğrulanırsa çalışma, dünya üzerindeki yaşamın nasıl meydana geldiğini ve geliştiğini açıklamak konusunda önemli bir ipucu verecek.

Çarpıcı bir çalışmaya imza atan araştırmacılar, çalışmaları sırasında bu kesecikleri oluşturup yok ederken bazı nesillerin sert koşullara karşı giderek daha iyi direndiklerini açıkladılar. Bunun nedeniyse bu keseciklerin kendilerine avantaj sağlayacak bazı biyomolekülleri tüketmiş olmalarıydı.

Tabii çalışma her ne kadar önemli olsa da bu noktada büyük bir soru işareti oluşuyor: Dünyanın derinliklerinde meydana gelen bu kesecikler yaşam bakımından nasıl bu kadar bir gezegen meydana getirdiler? Araştırmacılara göre bu sorunun cevabı, gezegenin aktivitelerinde yatıyor. Buna göre bazı kesecikler gayzer patlamaları esnasında yüzeye çıkmış olabilir.