Karbondioksit Emisyonunu Tersine Çevirmek İçin Yeni Yöntem

Project Vesta isimli kâr amacı gütmeyen bir kuruluştan bilim insanları, iklim değişikliğinin nedenlerinden olan karbondioksit emisyonunu tersine çevirecek bir çalışma üzerinde çalışıyorlar. Olivin ismi verilen bir minerale dayanan çalışma, karbondioksit emisyonunun tersine döndürülmesini sağlayabilir.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyorlar. Project Vesta isimli kâr amacı gütmeyen kuruluştan bilim insanları, kumsalların üzerinde yer alacak ve okyanus dalgalarının parçalaması öngörülen olivin ismi verilen yeşil bir mineralin, iklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmeye yardımcı olacağını söylüyorlar.

Havadaki karbondioksiti depolayabilen olivin mineraliyle yapılacak çalışma hakkında açıklama yapan Project Vesta Genel Müdürü Tom Green, “Vizyonumuz, trilyonlarca ton karbondioksiti kayaya çevirerek iklim değişikliğini tersine çevirmek” dedi.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanların fikri, aslında jeolojik zaman içinde doğal bir şekilde gerçekleşen bir süreci hızlandırmak. Bu doğal sürecin başlangıcında olivinin yanı sıra deniz kabukluları ve denizlerde yaşayan organizmalar da sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Volkanik kayalar üzerinde yağmur yağdığında bu kayalar çözülüyor. Çözülen kayalar atmosferdeki karbondioksitin suya karbondioksit ya da bikarbonat olarak çekilmesini sağlayan kimyasal bir reaksiyonu tetikliyor.

Project Vesta’dan bilim insanlarının fikri, olivini öğüterek okyanus dalgalarının parçalayabileceği plajlara yaymak. Plajlarda yayılacak olivin okyanus dalgaları tarafından parçalanarak yukarıda bahsettiğimiz reaksiyonun başlamasına neden olacak.

Okyanus ve denizlerde bulunan organizmalar yukarıda bahsettiğimiz reaksiyon sonucu deniz suyuna karışan karbondioksiti fotosentez yapmak için kullanırken, bikarbonat da deniz kabukluları tarafından kabuk oluşturmak için kullanılıyor.

Yapılan çalışmalar, bu organizmaların okyanuslarda artan karbonu tüketmek için daha fazla çalıştığını gösteriyor. Bu nedenle havadaki karbondioksitin kimyasal bir reaksiyonla deniz suyuna karıştırılması iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını ve hatta ölçeğine bağlı olmakla beraber etkilerinin tersine çevrilmesine neden olabilir.

Project Vesta, toksik olmayan bileşikler içeren bu doğal süreci hızlandırdığı için olivinin karbon yakalaması hakkında çalışmalarını uzun bir zamandır yapıyor. Olivinin kullanılmasıyla ilgili Project Vesta’dan yapılan açıklamada, denizlerin sadece yüzde 2’sinin kıyısına olivin yayılmasının bütün bir yıl boyunca insan faaliyeti sonucunda ortaya çıkan karbon emisyonun büyük bir kısmının yakalanabileceği açıklandı.