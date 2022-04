E-Nabız Barkod No Nedir, Tahlil Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Ülkemizin dijital sağlık sistemi olan E-Nabız, özellikle COVID-19 pandemisi ile birlikte çok daha yaygın olarak kullanılan bir sistem haline geldi. Sistem üzerinden barkod no ile arama yapabilir ve tüm tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Gelin E-Nabız sistemini biraz daha yakından tanıyalım ve barkod no nedir, E-Nabız ile tahlil sonuçları nasıl öğrenilir tüm detaylarıyla görelim.

e-Devlet, UYAP, MHRS, E-Nabız gibi bilişim yönetim sistemleri, ülkemizin dijitalleşme yönünde attığı en önemli adımlar olarak kabul ediliyor. Özellikle COVID-19 pandemisi ile birlikte işlerin biraz aksamak zorunda kaldığı dönemlerde bu sistemler gerçek anlamda hayat kurtarıcı oldu. Dijital sağlık sistemimiz olan E-Nabız, hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının işini her anlamda oldukça kolaylaştırdı.

E-Nabız sistemi üzerinden pek çok farklı işlem yapabiliyorsunuz ancak sistem hakkında en çok yapılan sorgulamalar barkod no ve tahlil sonucu öğrenme hakkında. Bu işlemlerin nasıl yapıldığının merak edilmesi son derece normal çünkü yapılan pek çok tahlil sonucunu öğrenmek için günler sonra yeniden hastaneye gitmek epey zor olacaktır. Gelin E-Nabız sistemini biraz daha yakından tanıyalım ve barkod no nedir tüm detaylarıyla görelim.

Bilmeyenler için, E-Nabız nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Nabız sistemi, ilk kez 2015 yılında vatandaşların kullanımına sunuldu. E-Nabız için bir kişisel sağlık sistemi diyebiliriz. Tıpkı e-Devlet gibi E-Nabız sisteminde de kayıtlı kişinin sağlık bilgileri hakkında tüm detaylar bulunuyor. Üstelik bu sisteme hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları ulaşabiliyor.

E-Nabız’a nasıl giriş yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden E-Nabız internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden E-Nabız internet sitesini açın. Adım #2: T.C. kimlik numaranız ve E-Nabız şifreniz ile giriş yapın. ya da

T.C. kimlik numaranız ve E-Nabız şifreniz ile giriş yapın. Adım #3: e-Devlet Üzerinden Giriş seçeneğine tıklayın.

e-Devlet Üzerinden Giriş seçeneğine tıklayın. Adım #4: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın. ya da

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın. Adım #5: e-İmza ile Giriş seçeneğine tıklayın.

e-İmza ile Giriş seçeneğine tıklayın. Adım #6: Adımları uygulayın.

E-Nabız sistemine giriş yapmak için yukarıdaki adımlarda bulunan yöntemlerden size en uygun olanı kullanabilirsiniz. Pek çok kişi e-İmza kullanmadığı ve E-Nabız için özel bir şifre almadığı için e-Devlet ile Giriş yöntemini kullanıyor. Hangi giriş yöntemini kullanırsanız kullanın, aynı sisteme ulaşacak ve aynı hizmetlerden faydalanacaksınız.

E-Nabız barkod no nedir, ne işe yarar?

Hastanelerde yaptırdığınız her tahlilin kendine özel bir barkod numarası vardır. Söz konusu barkod no, tahlil sonucunu öğrenmeniz için gereklidir. Ancak şu an bahsettiğimiz barkod no, çoğunlukla COVID-19 test sonucu için gerekli olan numaradır. Çünkü diğer pek çok tahlil sonucunu sistemden otomatik olarak görürken COVID-19 test sonucunuzu öğrenmek için bu barkod numarasına ihtiyacınız vardır.

Barkod no nereden alınır?

Herhangi bir hastaneye ya da aile sağlık merkezine gidip de herhangi bir tahlil ya da COVID-19 testi yaptırdığınız zaman yetkili kişi tarafından size bir belge ya da ufak bir kağıt parçası verilir. Bu belge üzerinde söz konusu testin barkod numarası yazmaktadır. Yani E-Nabız barkod no, hastane tarafından verilmektedir. Eğer böyle bir belge almadıysanız yetkili kişiye test sonucunuzu nasıl öğrenebileceğinizi sorabilirsiniz. Bazı hastanelerin kendi sistemi olabilir.

E-Nabız barkod no sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden E-Nabız COVID-19 Test Sonucu sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden E-Nabız COVID-19 Test Sonucu sayfasını açın. Adım #2: Barkod numaranızı girin.

Barkod numaranızı girin. Adım #3: T.C. kimlik numaranızın son 4 hanesini girin.

T.C. kimlik numaranızın son 4 hanesini girin. Adım #4: Cep telefonu numaranızı girin.

Cep telefonu numaranızı girin. Adım #5: E-posta adresinizi girin.

E-posta adresinizi girin. Adım #6: Doğrula butonuna tıklayın.

E-Nabız sistemi üzerinden barkod no ile sorgulama yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Yaptığınız bu işlem sonrası test sonucunuz E-Nabız sistemine de geçmiş olacak. Aslında tüm test sonuçları E-Nabız sisteminden görünür ancak bazı kullanıcılar sistemde COVID-19 test sonuçlarını göremedikleri için öncelikle bu yöntemin uygulanması öneriliyor.

E-Nabız üzerinden tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden E-Nabız internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden E-Nabız internet sitesini açın. Adım #2: Sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yapın. Adım #3: Soldaki menüden Tahlillerim sekmesine tıklayın.

Soldaki menüden Tahlillerim sekmesine tıklayın. Adım #4: Tarih seçin.

Tarih seçin. Adım #5: Tahlil Sonuçları sayfasından tüm tahlil sonuçlarınızı görebilirsiniz.

Tahlil Sonuçları sayfasından tüm tahlil sonuçlarınızı görebilirsiniz. Adım #6: COVID-19 Test Sonucu sayfasından COVID-19 test sonuçlarınızı görebilirsiniz.

E-Nabız sistemi üzerinden tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlarda gördüğünüz gibi COVID-19 test sonuçlarını görebileceğiniz bir sayfa da mevcut ancak bazı kullanıcılar, test yaptırmalarına rağmen bu sayfanın boş olduğunu bildirdikleri için böyle bir durum yaşarsanız öncelikle bir önceki barkod no sorgulama yöntemini uygulamanız öneriliyor.

E-Nabız mobil uygulamaları nasıl indirilir?

Tıpkı e-Devlet, UYAP, MHRS gibi E-Nabız sistemini de çok daha kullanışlı hale getiren bir mobil uygulaması bulunuyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza Google Play Store üzerinden, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınıza App Store üzerinden, Huawei için buradaki bağlantı ile AppGallery üzerinden E-Nabız mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra tıpkı internet sitesi gibi giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-Nabız’da başka hangi hizmetler yer alıyor?

Akıllı Asistan

Ziyaretlerim

Reçetelerim

Raporlarım

Hastalıklarım

Tahlillerim

Radyolojik Görüntülerim

COVID-19

Alerjilerim

Acil Durum Notlarım

Akıllı Asistan:

E-Nabız sistemindeki Akıllı Asistan sayfası üzerinden kan grubu, yaş, boy, kilo gibi temel bilgilerin yanı sıra bugüne kadar size hekimler tarafından konmuş tüm teşhisleri görebilirsiniz. Bu teşhisler bir insan haritası üzerinde gösterilmiştir. Üstüne tıklayarak konu hakkındaki tüm detayları görebilirsiniz.

Ziyaretlerim:

E-Nabız sistemindeki Ziyaretlerim sayfası üzerinden bugüne kadar gitmiş olduğunuz tüm devlet hastanelerini, özel hastaneleri ve aile sağlık merkezlerini görebilirsiniz. Ziyareti hangi hastaneye yaptığınız, hangi hekimin sizinle ilgilendiği ve hangi poliklinikte muayene olduğunuz gibi tüm detaylar bu sayfada görüntülenir.

Reçetelerim:

E-Nabız sistemindeki Reçetelerim sayfası üzerinden bugüne kadar hekimler tarafından adınıza yazılmış tüm reçeteleri, reçete numaralarını ve reçete detaylarını görebilirsiniz. Reçetesiz alınan ilaçlar, bu sayfa görünmeyecektir.

Raporlarım:

E-Nabız sistemindeki Raporlarım sayfası üzerinden bugüne kadar hastane ziyaretleriniz sonucunda hekimlerin hakkınızda hazırladıkları tüm raporları ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu raporları PDF olarak indirmeniz ya da profilinizde gizlemeniz de mümkün.

Hastalıklarım:

E-Nabız sistemindeki Hastalıklarım sayfası üzerinden bugüne kadar hastane ziyaretleriniz sonucunda hekimleriniz tarafından tanısı konulmuş tüm hastalıklarınızı ve hastalıklarınız ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.

Tahlillerim:

E-Nabız sistemindeki Tahlillerim sayfası üzerinden bugüne kadar yaptırmış olduğunuz tüm tahlilleri, sonuçlarını ve tahliller ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.

Radyolojik Görüntülerim:

E-Nabız sistemindeki Radyolojik Görüntülerim sayfası üzerinden bugüne kadar hastanelerde yapılan tüm radyolojik tahlillerinizi görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sonuçları e-posta ile paylaşabilir, görüntüleyebilir ya da profilinizde gizleyebilirsiniz.

COVID-19:

E-Nabız sistemindeki COVID-19 sayfası üzerinden yaptırdığınız aşılar ve benzeri tüm COVID-19 ile ilişkili işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Alerjilerim:

E-Nabız sistemindeki Alerjilerim sayfası üzerinden hekimler tarafından tanısı konmuş ve onaylanmış tüm alerjilerinizi görüntüleyerek alerji detaylarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Acil Durum Notlarım:

E-Nabız sistemindeki Acil Durum Notlarım sayfası, bir gün acil müdahale gereken durumlarda müdahale eden sağlık çalışanının bilmesi gereken önemli detayları barındırır. Sayfa üzerinden gerekli notları ekleyebilirsiniz.

Ülkemizin dijital sağlık sistemi olan E-Nabız nedir, E-Nabız barkod no nedir, tahlil sonuçları nasıl öğrenilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. E-Nabız hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olmak için sistemin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.