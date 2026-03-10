Tümü Webekno
Hani En İyi Çıkış Yapan Oyundu: EA, Battlefield'ı Yapan Stüdyolarda İşten Çıkarmaya Gitti

Electronic Arts (EA), Battlefield serisi üzerinde çalışan bazı stüdyolarda işten çıkarma kararı aldı. DICE, Criterion ve Ripple Effect gibi ekipleri etkileyen bu kararın, Battlefield geliştirme ekiplerini yeniden yapılandırmak ve projeleri daha iyi organize etmek amacıyla alındığı açıklandı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Oyun dünyasının en büyük yayıncılarından biri olan Electronic Arts (EA), Battlefield serisiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, serinin geliştirilmesinde görev alan bazı stüdyolarda işten çıkarmalara gittiğini doğruladı.

EA tarafından yapılan açıklamaya göre bu karar, Battlefield projelerinde çalışan ekipleri yeniden organize etmek ve geliştirme süreçlerini daha verimli hâle getirmek amacıyla alındı. Ancak şu an için kaç çalışanın işten çıkarıldığına dair resmi bir sayı paylaşılmadı.

Battlefield’ın Arka Planındaki Büyük Stüdyolar Etkilendi

Yapılan düzenleme yalnızca tek bir stüdyoyu değil, Battlefield üzerinde çalışan birden fazla ekibi kapsıyor. İşten çıkarmalardan DICE, Criterion ve Ripple Effect gibi serinin geliştirilmesinde kritik rol oynayan stüdyoların etkilendiği belirtiliyor.

EA, bu değişimin Battlefield ekiplerini “daha iyi hizalamak” ve oyuncu topluluğunun beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmek için yapıldığını ifade etti. Şirket ayrıca Battlefield serisine yatırımın devam edeceğini özellikle vurguladı.

Oyun Sektöründe İşten Çıkarma Dalgası Sürüyor

EA’nın aldığı bu karar, son yıllarda oyun sektöründe giderek artan işten çıkarma dalgasının bir parçası olarak görülüyor. Pandemi döneminde hızla büyüyen birçok oyun şirketi, sonrasında ekiplerini küçültme yoluna gitmeye başladı.

Son dönemde Microsoft, Sony, Riot Games, Epic Games ve Unity gibi büyük şirketler de benzer şekilde çalışan sayısını azaltan kararlar almıştı. Artan geliştirme maliyetleri ve sektörün değişen dinamikleri, şirketleri organizasyonlarını yeniden yapılandırmaya yönlendiriyor.

