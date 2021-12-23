Ekonomi Büyümesine Rağmen Halk Neden Hissetmiyor?

Son dönemde Türkiye ekonomisinin büyüdüğü söyleniyor ve bununla gurur duyuluyor. Buna rağmen bu büyümenin halktaki etkisi hissedilmiyor, aksine bir yoksulluk bulunuyor. Peki neden?

Türkiye'de alım gücü görülmemiş bir şekilde düşmesine rağmen ekonomi büyümeye devam ediyor. Bu da akıllara "Halk bu büyümeyi neden hissetmiyor?" sorusunu getiriyor.

Ekonomist ve Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni Enes Özkan, hepimizin kafasını kurcalayan bu önemli soruyu bizim için yanıtladı:

"Şöyle ki, ekonomi aslında çok da büyümüyor."

"AKP'nin son 5 yılına baktığımızda ekonomik büyüme ortalaması %3.2, %3.3 civarında. Bu son çeyrek verileriyle belki 3.4, 3.5'e çıkabilir ama Türkiye'nin zaten hem nüfus artışı hem de genel trendi aşağı yukarı -Cumhuriyet kurulduğundan beri başlatırsak- %5'ler seviyesinde.

Hatta çoğu zaman aslında %5'in üzerinde de büyümüş ve kendine benzeyen gelişmekte olan ülkelere nazaran görece iyi performanslar göstermiş bir ülke. AKP döneminde de bu yine %5'ler civarında seyrediyordu zaten."

"Yani o kadar büyük bir başarı yoktu ama özellikle bu son 3 seneye baktığımızda bu ekonomik büyümede büyük bir yavaşlama görüyoruz."

"Açıklanan %10, %5, %20, %19 gibi oranlar aslında kısa vadeli oranlar. Zaten ekonomi birden pandemi ve hükûmetin yanlış politikalarıyla çok küçülmüştü. Dolayısıyla birden piyasa açılınca dünya ekonomisinin genelinde de bu tarz yükselişler yaşandı.

Buna baz etkisi diyoruz. Yani baz daha aşağıda bir rakamsa, yani ufak bir büyüme bile daha yüksek yansıyabiliyor. Onun için vatandaş bunu pek hissetmiyor. Vatandaşın hissettiği şey, bu büyümeden ve dünyadaki genel hem lojistik hem gıda fiyatlarındaki artıştan dolayı enflasyon!"

Kaynak: Ekonomist ve Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni Enes Özkan