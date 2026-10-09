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Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminde Rekor Kırdı!

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye, ağustos ayında güneş ve rüzgâr enerjisinden ürettiği 9,9 milyar kilovatsaat elektrikle tüm zamanların aylık rekorunu kırdı.

Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminde Rekor Kırdı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye'nin enerji altyapısında yenilenebilir kaynakların ağırlığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre, ağustos ayı içerisinde güneş santrallerinden 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgâr santrallerinden ise 4,74 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

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Bu üretim miktarlarıyla birlikte güneşin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 14,1, rüzgârın payı ise yüzde 12,9 olarak kaydedildi. İki kaynağın birleşimiyle elde edilen 9,9 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretimi, Türkiye tarihinde güneş ve rüzgârdan bir ayda elde edilen en yüksek üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.

İçerikten Görseller

Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminde Rekor Kırdı!
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20,7 milyar kilovatsaat elektrik temiz enerji kaynaklarından sağlandı

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Ağustos ayındaki toplam elektrik üretimi 36,71 milyar kilovatsaat seviyesine ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu üretimdeki toplam payı yüzde 56,4 olarak gerçekleşti. Toplamda 20,7 milyar kilovatsaat elektrik temiz enerji kaynaklarından sağlandı. Öte yandan, yerli kaynakların ağustos ayındaki toplam üretimdeki payı yüzde 69,7'ye yükselerek 25,58 milyar kilovatsaate ulaştı.

Ağustos ayında yenilenebilir kaynaklar arasında en yüksek üretim payına hidroelektrik santraller sahip oldu. Hidroelektrik kaynaklardan elde edilen 9,08 milyar kilovatsaatlik elektrik, ağustos ayındaki toplam üretimin yüzde 24,7'sini tek başına karşıladı. 2026 yılı içerisindeki en yüksek günlük elektrik üretimi rekoru da yine ağustos ayı içerisinde kırıldı. 13 Ağustos tarihinde günlük elektrik üretimi 1 milyon 241 bin 291 megavatsaat seviyesine çıkarak yılın şu ana kadarki en yüksek günlük değerine ulaştı.

1 Ocak - 31 Ağustos dönemini kapsayan yılın ilk sekiz aylık verilerine bakıldığında da yenilenebilir enerjideki yükseliş trendi net bir şekilde görülüyor. Bu 8 aylık süreçte hidroelektrik santrallerden 75,2 milyar kilovatsaat, rüzgâr santrallerinden 30,4 milyar kilovatsaat ve güneş santrallerinden 29,8 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi. Bu değerler, 2000 yılından beri benzer dönemler arasındaki en yüksek üretim miktarları oldu. Yılın ilk 8 ayında yerli kaynaklardan yapılan toplam elektrik üretimi 181,8 milyar kilovatsaate ulaşarak toplam üretimin yüzde 73,2'sini oluşturdu. Yenilenebilir kaynaklardan yapılan toplam üretim ise 149,8 milyar kilovatsaate ulaşarak yüzde 60,3'lük bir pay elde etti. Bu oran ve miktarlar da 2000 yılından beri gerçekleşen en yüksek değerler olarak öne çıkıyor.

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