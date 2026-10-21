Elon Musk'ın 3,5 Trilyon Dolarlık Planı: Tesla ve SpaceX Birleşiyor mu?

Elon Musk, teknoloji devleri SpaceX ve Tesla'yı tek çatı altında birleştirme ihtimalini doğruladı.

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Elon Musk'ın iki dev şirketinde. Tesla ve SpaceX'in birleşebileceğine ilişkin söylentiler, Musk'ın da bu ihtimali doğrulamasıyla yeni bir boyut kazandı. İki şirketin tek çatı altında toplanması hâlinde ortaya, toplam değeri 3,5 trilyon doları bulan dev bir teknoloji holdingi çıkabilir.

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Böyle bir birleşmenin anlamı, şirketlerin toplam piyasa değerinden çok daha fazlası. Yapay zekâ, robotik ve çip üretimi gibi alanlarda iki şirketin imkânlarını bir araya getirmesi, teknoloji yatırımlarının yönünü de değiştirebilir. Ancak Musk'ın önünde aşılması gereken yasal ve yönetimsel engeller var. Dolayısıyla şimdilik konuşulan, tamamlanmış bir anlaşmadan çok gerçekleşmesi hâlinde sektörde büyük yankı uyandıracak bir birleşme ihtimali.

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Karar özel komitelerde, Musk masada yok

Elon Musk'ın her iki şirkette de büyük hissedar olması, birleşme görüşmelerini hassas bir noktaya taşıyor. Çıkar çatışması ihtimali nedeniyle Musk görüşmelere katılamıyor. Süreci Tesla ve SpaceX bünyesinde oluşturulan bağımsız yönetici komiteleri yürütüyor.

Musk, kendisinin katılamadığı görüşme sürecini, tuhaf bir tiyatro gösterisini andıran “garip bir kabuki dansı” olarak tanımlıyor. Japon tiyatrosuna gönderme yapan bu ifadeyle sürecin kendisine ne kadar tuhaf göründüğünü anlatıyor.

Birleşmenin merkezinde yapay zekâ var

Musk'ın bu birleşme ihtimaline yüklediği anlam, şirketleri tek bir çatı altında toplamanın ötesine geçiyor: Süper zekâ çağına hazırlanmak. Tesla'nın yapay zekâ ve robotik alanındaki çalışmalarıyla SpaceX'in uzay teknolojilerini bir araya getirmek, bu hedef doğrultusunda önemli bir avantaj sağlayabilir.

Otonom yazılımlar, SpaceX'in yörüngesel veri merkezi Starmind ve iki şirketin ortak çip üretim projesi Terafab, bu olası iş birliğinin öne çıkan başlıkları arasında. Birleşme gerçekleşirse bu alanlardaki çalışmaların nasıl şekilleneceği de merak konusu.

Hissedarlar birleşmeye onay verecek mi?

Böylesine büyük bir birleşmenin önündeki önemli engellerden biri de hissedarların onayı. Özellikle Tesla tarafında, hissedarların en az yüzde 50'sinin birleşmeyi desteklemesi gerekiyor. Bu oran, sürecin önündeki kritik eşiklerden biri.

Öte yandan özel komiteler henüz kesin bir anlaşmaya varmış değil. Yani 3,5 trilyon dolarlık birleşme şimdilik gerçekleşmiş bir anlaşma değil, üzerinde çalışılan bir ihtimal.