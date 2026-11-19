Çin’in Shenzhen kentinde 151 insansı robot aynı koreografiye baştan sona ayak uydurup Guinness dünya rekorunu kırdı.

Çin’in teknoloji başkenti Shenzhen’de, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde bir dans gösterisi düzenlendi. Başta hedef 110 robottu ama sahneye çıkan 151 robotun hepsi dansı baştan sona hatasız tamamladı. Bu sayı, rekoru tescil eden yetkilileri bile şaşırttı. Böylece bir saat içinde en fazla robotla yapılan dans dalında Guinness dünya rekoru kırıldı.

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Sahnedeki robotların hepsi aynı model değildi. Aralarında ENGINEAI T800, **Unitree G1 ** ve AGIBOT X2 de vardı. Her robotun dengesini koruması, programdan sapmaması ve bir sonraki harekete ötekilerle aynı anda geçmesi gerekiyordu. 151 robotun adımları milisaniye düzeyinde eşleşti. Gösteri, robotik sürü kontrolünün bu kadar kalabalık bir grupta da çalışabildiğini ortaya koydu.

Bu kadar robot aynı ritmi nasıl tuttu?

Gösteriyi Shenzhen’in Longgang Bölgesi Yapay Zekâ Bürosu ile dünyanın ilk robot 6S mağazası düzenledi. Bu ölçekte bir koreografi, robotların hareketlerini birlikte yönetebilecek bir altyapı gerektiriyordu. Sahnede 20 ENGINEAI T800 vardı. Bu robotlar, şirketin tescilli sürü kontrol sistemiyle adımlarını birbirine uydurup hareketten harekete akıcı biçimde geçti.

APEC Zirvesi’nde robotlar trafik de yönetti

Zirve boyunca robotlar sahne dışında da çalıştı. Bir kısmı akıllı trafik yönetiminde görev alırken diğerleri üst düzey konukları karşıladı.

Dansta dikkat çeken, tek tek ne yaptıklarından çok, 151 robotun baştan sona birbirine ayak uydurmasıydı. Bu uyum, yakın gelecekte fabrikalarda ya da hizmet sektöründe robotların bir işi birlikte nasıl yürütebileceğine dair çok önemli bir ipucu veriyor.