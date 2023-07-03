Elon Musk'ın biyografisini yazan yazar Walter Isaacson, ünlü iş insanı hakkında oldukça çarpıcı ancak şaşırtmayan bir gerçeği paylaştı.

Teknoloji dünyasının en çok tartışılan isimlerinden Elon Musk, son aylarda herkesi bezdiren davranışları ve yorumlarıyla da gündemden düşmüyor. Musk’ın bu davranışlarının altında pek çok teori bulunurken bugün, bir davranışı daha üçüncü ağızdan ortaya çıkarıldı.

İki yıl boyunca Elon Musk’ın günlük hayatını gözlemleyen ve kitaba döken yazar Walter Isaacson, bir Twitter Spaces röportajında Musk’ın herkesi bezdiren yönetici davranışına sahip olduğunu paylaştı. Yazar, Musk’ın zaman zaman “şeytan moduna” geçtiğini ifade etti.

Üretkenliği artırmak için insanları düşünmeden hareket ediyor:

Biyografi yazarının paylaştığı bilgilere göre Elon Musk, işte üretkenliği artırmak için şeytan modunu açıyor. Kendisinin ikinci benliği olarak belirtilen bu modda Musk, oldukça “karanlık” ve “empatiden yoksun” oluyor.

Üstelik yazar bu bilgiyi kendi çıkarımı olarak da sunmuyor. “Şeytan modu”, yazarla konuşan Musk’ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi şarkıcı Grimes’ın bulduğu bir terim.

Grimes’a göre Musk’ın böyle bir davranışa geçiş yapması, onu “çekilmez” hale getiriyor. Ancak Musk, birçok işi böyle hallediyor. Özetle Musk'ın son dönemdeki davranışlarını "şeytan modunu açtı" olarak özetleyebiliriz.

Aynı kişilik özelliği Steve Jobs’ta da vardı:

Walter Isaacson, ünlü isimlerin hayatlarını aktarma konusunda isim yapmayı başarmış durumda. Kendisi, daha önce Steve Jobs’ın da biyografisini yazmıştı. Isaacson, Jobs’ın da benzer bir kişiliğe sahip olduğunu paylaşmıştı.

Isaacson’a göre yöneticilerin böyle bir kişiliğe sahip olması, “büyük resimdeki sorunlara” odaklanmalarını sağlıyor. Ancak Musk’ın bu noktada diğer yöneticilerden bir farkı da var.

Yazara göre Musk’ın davranışları her ne kadar işi hızlandırmak veya tamamlamak için olsa da işi olumsuz etkileyebiliyor, çalışanları korkutuyor.