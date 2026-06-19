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En Çok Akıllı Saat Satan Markalar Açıklandı: Zirve Şaşırtmadı!

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2026'nın ilk çeyreğinde dünyada en çok akıllı saat satan markalar belli oldu. Zirve değişmiyor.

En Çok Akıllı Saat Satan Markalar Açıklandı: Zirve Şaşırtmadı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı saatler, dünya çapında en çok kullanılan teknolojik ürünlerden biri konumunda. Tabii ki tüm cihazlarda olduğu gibi saatlerde de farklı farklı markalar öne çıkıyor. Peki en çok akıllı saat satan marka hangisi? Counterpoint’in yeni paylaştığı rapor, 2026’nın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı saat markalarını gözler önüne serdi.

Verilere göre yılın ilk 3 ayında küresel akıllı saat pazarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4’lük bir büyüme yaşandı. Bu büyümenin büyük bir çoğunluğu ise Apple’ın yeni saatleri sayesinde olduğu. Tahmin edebileceğiniz gibi en çok satan listeler listesinde de zirve Apple’a ait.

İçerikten Görseller

En Çok Akıllı Saat Satan Markalar Açıklandı: Zirve Şaşırtmadı!
asmar

En çok akıllı saat satan markalar

asmar

  1. Apple - %23
  2. Huawei - %17
  3. Xiaomi - %10
  4. imoo - %7
  5. Samsung - %5
  6. Diğer markalar - %38

Verilere baktığımızda Apple’ın toplam pazar payının %21’ini oluşturarak dünyanın en çok satan akıllı saat markası olduğun görüyoruz. Bu pek şaşırtıcı değil çünkü Apple uzun yıllardır genellikle hep zirvede. Apple Watch modellerinin büyük ilgi görmesi ve çok sık tercih edilmesi nedeniyle en üstte kalmayı başarıyor. Bu yıl satışlarda %21 artış yaşadığını belirtelim.

Ancak Çin’li markaların büyümesine de dikkat etmek gerek. Huawei, satışlardaki %12’lik artışla pazar payını %17’ye çıkararak ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Üçte ise satış konusunda %9’luk büyüme yaşayan ve payını %10’da tutan Xiaomi var. Samsung ise bu süreçte satışlarında %28’e varan devasa düşüş yaşamış ve %5 paya düşmüş.

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Akıllı Saat

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