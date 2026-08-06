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En İyi Akıllı Saatlerden Olacak Huawei Watch GT7 Serisi Tanıtıldı: 21 Gün Pil Ömrü, 3000 nit Ekran!

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Huawei, çok iddialı yeni akıllı saatleri Watch GT7 ve GT7 Pro'yu tanıttı. İşte özellikleri.

En İyi Akıllı Saatlerden Olacak Huawei Watch GT7 Serisi Tanıtıldı: 21 Gün Pil Ömrü, 3000 nit Ekran!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Huawei, dün bir lansman gerçekleştirerek birçok yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Piyasadaki en iyi akıllı saat modellerinden olması beklenen yeni Watch GT 7 serisi de bunlardan biriydi. Peki Huawei Watch GT 7 ve Watch GT 7 Pro modelleri neler sunuyor?

Yeni seride donanım tarafındaki büyük değişiklikler yerine daha çok spor takibi, gelişmiş sensör altyapısı ve yazılım yeteneklerine odaklanıldığı görüldü. Standart model paslanmaz çelik ve plastik kasa kombinasyonuyla gelirken, üst düzey Pro modelinde ise titanyum, seramik ve safir kristal cam malzeme yapısı tercih ediliyor.

İçerikten Görseller

En İyi Akıllı Saatlerden Olacak Huawei Watch GT7 Serisi Tanıtıldı: 21 Gün Pil Ömrü, 3000 nit Ekran!
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Watch GT7

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Her iki model de açık havada ve doğrudan güneş ışığı altında ekran okunabilirliğini en üst seviyeye çıkaran 3.000 nit maksimum parlaklık değerine sahip AMOLED panellerle donatılmış durumda. Çözünürlük tarafında 466 x 466 piksel standardı korunurken, bağlantı cephesinde ise cihazlara Bluetooth 6.0 teknolojisinin eşlik ettiği görülüyor.

Serinin giriş modeli olan Huawei Watch GT 7, kullanıcıların karşısına 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle çıkıyor. Küçük versiyon olan 41 mm model, 9,9 mm gövde kalınlığına ve 1,32 inç ekrana sahipken; 46 mm olan versiyonda ise 1,47 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor.

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Sağlık ve takip sensörleri açısından kalbinizi 24 saat izleyen kalp atış hızı, SpO2, cilt sıcaklığı sensörleri her iki boyutta da standart olarak sunuluyor. Cihaz üzerinde dahili GPS, NFC, mikrofon ve hoparlör donanımları da yer alıyor. 110'dan fazla spor modunu destekleyen saat, özellikle bisiklet kullanıcıları için telefon üzerinden rota planlayıp saate aktarma imkânı tanıyor. Pil tarafında ise 46 mm model normal kullanımda 21 güne kadar dayanabilirken sürekli açık ekran özelliği aktifken bu süre 7 güne kadar düşüyor. 41 mm boyutundaki küçük model ise normal kullanımda 14 gün, sürekli açık ekran özelliği aktifken 5 gün olarak açıklandı.

Huawei Watch GT7 modeli, 235 dolardan başlayan ve 249 dolara kadar çıkan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Watch GT7 Pro

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Ailenin amiral gemisi konumundaki Huawei Watch GT 7 Pro, titanyum kasası, seramik arka kapağı ve çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal camı ile ayrışıyor. ATM suya dayanıklılık sertifikası bulunan Pro model, 1,47 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Standart modeldeki tüm sağlık ve bağlantı özelliklerine ek olarak Pro versiyonda EKG çekim desteği de bulunuyor.

Yazılım tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise Pro Ski Mode adı verilen gelişmiş kayak modu. Bu özellik sayesinde kayak merkezlerindeki rotalar saat ekranı üzerinden görüntülenebilirken, spor esnasında maruz kalınan maksimum G-kuvveti gibi kritik veriler de anlık olarak takip edilebiliyor. Ayrıca golf, koşu ve bisiklet modları da yeni nesil yazılımla birlikte daha kapsamlı hâle getirilmiş.

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Batarya tarafında Pro model, hafif kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunarken, normal kullanım senaryosunda 12 gün, sürekli açık ekran özelliğinde 7 güne varan pil ömrü sunuyor. Watch GT 7 Pro, Çin'de 399 dolardan satışa sunuldu.

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Akıllı Saat Huawei

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